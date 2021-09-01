Teknoloji Xiaomi Türkiyeden resmi açıklama geldi Fabrikada yaşanan durumlardan haberdarız
İNTERNET

Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama geldi: Fabrikada yaşanan durumlardan haberdarız

Xiaomi Türkiye, ortaya atılan 'personelin tatil günlerinde çalıştırılması ve ücretlerinin ödenmemesi' gibi durumlar hakkında resmi açıklama yaptı. Xiaomi yönetimi, fabrikada yaşanan durumlardan haberdar olduklarını ve bu olayın en uygun şekilde ele alınacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi Türkiyeden resmi açıklama geldi: Fabrikada yaşanan durumlardan haberdarız
Xiaomi

Son yıllarda Xiaomi, Samsung, Oppo ve benzer birçok farklı teknoloji şirketi Türkiye'de önemli yatırımlar yapıyor. Her üç şirket de ülkemizde kurduğu fabrikalarla üretim yaparak istihdam sağlıyor. Hatta çeşitli iş ortaklıklarıyla birlikte çeşitli projeler üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

Fakat Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da kurduğu fabrikada personelleri kötü şartlarda çalıştırdığıyla alakalı çeşitli iddialar var. Hatta iddialar arasında personellerin tatil günlerinde çalıştırıldığı, mesai yaptırıldığı ve ücretlerinin ödenmediği de yer alıyor.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında yılda 5 milyon akıllı telefon üretilmesi bekleniyor.
Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında yılda 5 milyon akıllı telefon üretilmesi bekleniyor.

Konuyla alakalı olarak Xiaomi'dengelen resmi açıklama ise şu şekilde:

    Xiaomi olarak Türkiye'deki fabrikada yaşanan son olaydan bilgimiz var. Fabrika yatırımı Xiaomi iş ortağı tarafından yapılmış ve bağımsız bir yönetim tarafından idare edilmektedir. Türkiye'deki fabrikayla iletişime geçtik ve en en uygun çözüm için gerekenleri yapıyoruz. Şirketimiz her zaman mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirir ve yasal düzenlemeleri dikkate alır.

Xiaomi'nin ülkemizdeki yatırımlarıyla alakalı olarak Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'nun geçtiğimiz dönemlerde bir açıklama vardı. Şöyle ki:

    Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor
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Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor

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