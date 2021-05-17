Xiaomi'nin modüler yapıdaki akıllı telefonunun detayları netleşiyor

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kamera tarafında alınan yeni patentlerin önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkması bekleniyor.

Xiaomi modüler telefon.

Son patent ise Xiaomi'nin modüler yapıdaki akıllı telefonuna ilişkin ayrıntıları gösteriyor. Birçok farklı şirket uzun süredir sökülüp / takılabilir yapıdaki bir telefon geliştiriyor. Değişebilen bileşenler arasında ilk sırada pil geliyor. Ama aslında hoparlörler ve kameraların da değiştirilmesi söz konusu.

Elbette şu an için ürünün tam olarak hayata ne zaman geçeceği belli değil.

TEKNOLOJİ Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir

TEKNOLOJİ Xiaomi yeni üst düzey akıllı telefonunda 200 MP kamera kullanabilir