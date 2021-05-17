Teknoloji Xiaominin modüler yapıdaki akıllı telefonunun detayları netleşiyor
İNTERNET

Xiaomi'nin modüler yapıdaki akıllı telefonunun detayları netleşiyor

Yeni alınan bir patent, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin sökülebilir / takılabilir yapıdaki bileşenlerin yer alacağı modeline ilişkin detayları gösteriyor. Bu sistemde kullanıcılar batarya, hoparlör ve kameraları ayrı ayrı değiştirebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaominin modüler yapıdaki akıllı telefonunun detayları netleşiyor
Xiaomi

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kamera tarafında alınan yeni patentlerin önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkması bekleniyor.

Xiaomi modüler telefon.
Xiaomi modüler telefon.

Son patent ise Xiaomi'nin modüler yapıdaki akıllı telefonuna ilişkin ayrıntıları gösteriyor. Birçok farklı şirket uzun süredir sökülüp / takılabilir yapıdaki bir telefon geliştiriyor. Değişebilen bileşenler arasında ilk sırada pil geliyor. Ama aslında hoparlörler ve kameraların da değiştirilmesi söz konusu.

Elbette şu an için ürünün tam olarak hayata ne zaman geçeceği belli değil.

Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir
TEKNOLOJİ
Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir

Xiaomi yeni üst düzey akıllı telefonunda 200 MP kamera kullanabilir
TEKNOLOJİ
Xiaomi yeni üst düzey akıllı telefonunda 200 MP kamera kullanabilir

Xiaomi dönebilir yapıdaki kızaklı kamera sisteminin patentini aldı
TEKNOLOJİ
Xiaomi dönebilir yapıdaki kızaklı kamera sisteminin patentini aldı
Abone Ol Google News
AVMlerin önünde kuyruk oluştu

AVM'lerin önünde kuyruk oluştu

​İstanbullular 17 günlük kapanma sonrası akın etti.
Diri diri yanacaklardı

Diri diri yanacaklardı

​Otomobilleri devrilen çift yanan araçtan son anda kurtarıldı.
İsrail saldırısında anne ve babasını kaybeden Filistinli Attar kardeşler dünyaya seslendi: Biz çocuğuz

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.