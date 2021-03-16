Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi büyük üreticiler, Türkiye'dekiyatırımlarını artırmaya devam ediyor. Her üç şirket de ülkemizdekifabrikaaçmasüreçlerine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Fabrikalara dair detaylar ve oluşturulan iş ilanları paylaşılmaya devam edilirken Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasının açılış tarihi de netleşti. Yeni gelen bilgiler, İstanbul Avcılar'daki tesisin 29 Mart 2021 itibariyle resmen açılışın gerçekleşeceği yönünde.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında 2000 kişilik istihdam sağlanıyor.

2000 kişiye istihdam sağlayacak

Xiaomi ve Salcomp'un toplamda 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye'deki fabrikasında yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretimi gerçekleştirilecek.

Çinli üretici Xiaomi'nin açılışla alakalı yaptığı açıklama ise şu şekilde:

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Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

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