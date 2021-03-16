Teknoloji Xiaominin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu
İNTERNET

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu

Birçok farklı akıllı telefon üreticisi Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. Son olarak Çinli Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'daki tesisinin açılış tarihi de netleşti. Yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretiminin gerçekleşeceği bu tesis, toplamda 2000 kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi Türkiye
Xiaomi Türkiye

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi büyük üreticiler, Türkiye'dekiyatırımlarını artırmaya devam ediyor. Her üç şirket de ülkemizdekifabrikaaçmasüreçlerine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Fabrikalara dair detaylar ve oluşturulan iş ilanları paylaşılmaya devam edilirken Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasının açılış tarihi de netleşti. Yeni gelen bilgiler, İstanbul Avcılar'daki tesisin 29 Mart 2021 itibariyle resmen açılışın gerçekleşeceği yönünde.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında 2000 kişilik istihdam sağlanıyor.

2000 kişiye istihdam sağlayacak

Xiaomi ve Salcomp'un toplamda 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye'deki fabrikasında yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretimi gerçekleştirilecek.

Çinli üretici Xiaomi'nin açılışla alakalı yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor

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