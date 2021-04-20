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Teknoloji Yandex Navi ile Yandex Maps arasındaki farklar neler?
İNTERNET

Yandex Navi ile Yandex Maps arasındaki farklar neler?

Birçok kullanıcı, Yandex Navi ve Yandex Maps arasındaki farkları merak ediyor. Bu iki uygulama da temelde benzer özellikler sunsalar ve yön bulma konusunda görevlerini yerine getirseler de aslında birbirlerinden ayrılan bazı noktalara sahipler.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yandex Navi ile Yandex Maps arasındaki farklar neler?
Yandex

Google Haritalar, Yandex Navi ya da benzer yön bulma uygulamaları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de epey aktif kullanılıyor. Bu tip uygulamalar aslında yapılan yeni yollar; trafik durumu, benzin istasyonları, araba servisleri ve AVM gibi birçok farklı bilgiyi sağlıyor. Ancak bu noktada özellikle Yandex Navi ve Yandex Maps arasındaki farklar merak ediliyor.

Öncelikle iki uygulamayı da kısaca özetleyelim; akabinde diğer detaylara geçelim.

  • Yandex Navi nedir?
    Tamamen Yandex altyapısına dayanan Navi; kısaca rota oluşturmayı, adres ve herhangi bir kurum ya da şirketi aramayı, sesli komutlarla yön bulmayı ve rota oluşturmayı sağlıyor.
  • Yandex Maps nedir?Yandex altyapısını kullanan bu internet haritalama servisi, yine trafik sıkışıklığı ya da yol tadilatı gibi bilgileri sağlıyor.

Yandex Navi, genel hatlarıyla daha çok sürücülere hitap eden bir uygulama.
Yandex Navi, genel hatlarıyla daha çok sürücülere hitap eden bir uygulama.

Yandex Navi az önce de bahsettiğimiz gibi birçok farklı detay barındırıyor. Bunlar arasında benzinlik, eczane, yemek, AVM, araba servisleri, araç muayene istasyonları, ATM, hastaneler, bankalar, bakkallar, barlar, toplanma alanları, dini yerler, marketler, nöbetçi ve oteller yer alıyor. Bunlar arasında herhangi bir arama yapıp yakındaki mekanlar tüm detaylarıyla birlikte görülebiliyor ve haritadan konum oluşturulabiliyor. Tabii harita üzerinden not ekleme; haritadakibelirlibirmekanı kayıt altına alma ya da sıkkullanılanlaraekleme gibi özellikler de mevcut. Çevrimdışırotaoluşturmak için haritaları indirip bu sistemi internet olmadan da kullanmak mümkün oluyor.

Yandex Maps ise özellikle toplu taşıma konusunda detaylı bilgiler veriyor.
Yandex Maps ise özellikle toplu taşıma konusunda detaylı bilgiler veriyor.

Yandex Maps ise Yandex Navi'ye oranla bir daha az kapsamlı bir uygulama. Zira arama kısmında yemek, bakkallar, eczaneler, güzellik salonları, benzin istasyonları, hastaneler, oteller, ATM ve alışveriş merkezleri yer alıyor olsa da Yandex Maps bu noktada daha net ve kesin çözümler sunuyor. Elbette haritalandırma, sesli yönlendirme ve benzer detaylar bu uygulama için de geçerli. Ayrıca bu uygulamada toplu taşıma araçları detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Şirket ise bu soruyu tam olarak şöyle yanıtlıyor:

  • Özellikle sürücüler için geliştirilmiş bir uygulama olan Yandex Navigasyon aracılığıyla istediğiniz yere otomobille ulaşım rotası oluşturabilir, yolculuk istatistiklerinize ve rotanızdaki park yerleri bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

    Yandex Haritalar, otomobil rotalarının yanı sıra istediğiniz yere toplu taşıma veya yürüyüş rotaları oluşturmanızı ve kurumlar hakkında bilgilere ulaşmanızı sağlar.Bu uygulamalarla ilgili ayrıntılı açıklayıcı bilgiye kullandığınız cihaz türünün uygulama mağazasından erişebilirsiniz.İki uygulamayı da kurabilir ve kullanabilirsiniz. Hangisinin size daha çok faydası dokunacaksa onu seçebilirsiniz.

Bu arada iki uygulama arasında bir görünüm farkı da var.

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