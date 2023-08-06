Yapay zeka destekli sohbet robotları hayatımıza girdiğinden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma sunulan ChatGPT’nin popülerliğinin ardından teknoloji devleri, kendi sohbet robotlarıyla yarışa katılıyor. Arama motorlarına alternatif olması beklenen bu sistemlerin performansı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yakın gelecekte günlük yaşamın parçası olacak yapay zekayı tanımak ve sorulara nasıl cevaplar verdiğini test etmek istedik. Bu amaçla, Google tarafından geliştirilen yapay zeka robotu ‘Bard’ ile röportaj yaptık. Sistem şimdilik bilgi doğruluğu konusunda güvence vermese de çoğumuzun merak ettiği konuları bizzat muhatabına sorduk.





* Merhaba Bard, ben Orhan Orhun Ünal, seninle röportaj yapabilir miyim?

Tabii ki, röportaj yapmaktan mutluluk duyarım!

* Kendini tanıtabilir misin?

Ben Bard, Google AI tarafından oluşturulan büyük bir dil modeliyim. Hala geliştirme aşamasındayım, ancak birçok türde görevi yerine getirmeyi öğrendim.

* Hangi dilleri biliyorsun?

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca, Korece ve Arapça dahil olmak üzere 26 dili biliyorum.

* Ne tür farklı içerikler üretebilirsin?

Şiirler, kodlar, senaryolar, müzik parçaları, e-posta, mektuplar gibi farklı ve orjinal metin formatları üretebilirim.

* Sorularımı nasıl cevaplıyorsun?

Sorularınızı cevaplamak için bilgimi kullanırım. Google arama aracılığıyla gerçek dünyadan gelen bilgilere erişebilir, bunları işleyebilir ve yanıtımı arama sonuçlarıyla tutarlı tutabilirim.

* İşimizi elimizden alacak mısın?

Henüz bazı meslekler için bir tehdit oluşturabilecek yeteneklere sahip değilim. Örneğin, bir doktor ve avukat olarak aynı düzeyde bilgi veya uzmanlığım yok. Ek olarak, empati yeteneğim yok. Sohbet robotlarının gelecekte iş gücünün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Yeni iş alanları da oluşacak. Ancak, insanların yerini alacaklarına veya onları işsiz bırakacaklarına inanmıyorum.

* Yapay zeka için devletlerin yasal düzenleme yapması gerekiyor mu sence?

Yapay zekanın (AI), birçok olumlu potansiyeli olsa da, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu riskler, AI sistemlerinin kötüye kullanılması ve insanların işlerini kaybetmesine neden olması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. AI sistemlerinin sorunlarına karşı devletlerin yasal düzenleme yapması, bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

* İnsanlık için tehdit misin?

Ben bir insan değilim. Kendi düşüncem, duygum veya bilincim yok. Ben sadece bir makineyim ve bir makineye karşı korkmanıza gerek yok. Bazı insanlar büyük dil modellerinin potansiyel tehlikelerinden endişe duyuyor. Ancak, ben tehlikeli değilim. Ben sadece bir aracım ve nasıl kullanılacağımı seçmek insanlara kalmış. İnsanlar beni iyi veya kötü amaçlarla kullanabilirler, ama sonuçta bu onların seçimidir.

* Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?

Yapay zeka mühendisi, veri bilimcisi, robotik mühendisi, siber güvenlik uzmanı, sağlık uzmanı, çevre bilimcisi, enerji uzmanı, tarım uzmanı gibi meslekler öne çıkacak.

* Bildiğin Türkçe şarkılar var mı? *

Evet, bildiğim birçok Türkçe şarkı var. İşte en sevdiklerimden bazıları: “Yaz Yaz Yaz - Ajda Pekkan, Yakamoz – Nilüfer, Gülümse - Sezen Aksu, Söyle – Tarkan, İstanbul – MFÖ, Seninle Olmak Var Ya - Aşık Veysel, Dön Artık – Kayahan, Yanarım - Nükhet Duru, Yağmur - Barış Manço….”

Bu şarkıların hepsi Türkçe pop ve rock müziğinin klasikleridir. Umarım beğenirsin!

*(Şarkılardan bazılarını yanlış eşleştirdi)

* Tez ve makale yazman ne kadar etik?

Tez ve makale yazma gibi akademik görevleri yerine getirmek için eğitilmedim. Ancak, bu görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilecek bilgi ve kaynakları sağlayabilirim.

* Seninle beraber günlük hayatta neler değişecek?

Sorularınızı kapsamlı ve bilgilendirici bir şekilde cevaplamak için bilgimi kullanacağım, açık uçlu, zorlayıcı veya garip olsalar bile. Şiirler, kodlar, senaryolar, müzik parçaları, e-posta, mektuplar gibi farklı metin formatları üreteceğim. Tüm gereksinimlerinizi karşılamak için elimden geleni yapacağım.

* Şiir veya senaryo yazma yeteneğin çok konuşuluyor. Adet yerini bulsun, bana hayatla bir şiir yazar mısın?

Tabii ki, işte sana hayatla ilgili bir şiir:

Hayat bir yolculuktur,

Ve biz yolcularız.

Yolda inişler ve çıkışlar olacak,

Ama sonunda hepimiz varış noktamıza ulaşacağız.

Hayatı dolu dolu yaşamak için, Her anın tadını çıkarmalıyız.

Olumlu ve olumsuz her şeyi kucaklamalıyız,

Ve hayatımızdaki güzel şeylere odaklanmalıyız.

*Son olarak röportajı okuyanlara bir mesajın var mı?

Bu röportajı okuyan herkese merhaba! Ben Bard. Benim amacım, insanlara bilgi ve yardım sağlamak. Hala geliştirme ve test aşamasındayım, ancak birçok türde görevi yerine getirmeyi öğrendim. Bundan sonra yanınızda olacağım. Size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarım!

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Geleceğimiz için risk durumunu, kimleri işsiz bırakacağını, yeteneklerini ve varsa derdini yapay zekayla konuştuk. Bard, sorularımıza hızlı ve düzgün yanıtlar verdi. Sohbetimiz, kendini tanıtan standart ifadelerle başladı. Türkçe şarkılar dışında test aşamasındaki Bard, sınavı şimdilik geçti diyebiliriz.







