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Yapay zeka destekli sohbet robotları hayatımıza girdiğinden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma sunulan ChatGPT’nin popülerliğinin ardından teknoloji devleri, kendi sohbet robotlarıyla yarışa katılıyor. Arama motorlarına alternatif olması beklenen bu sistemlerin performansı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yakın gelecekte günlük yaşamın parçası olacak yapay zekayı tanımak ve sorulara nasıl cevaplar verdiğini test etmek istedik. Bu amaçla, Google tarafından geliştirilen yapay zeka robotu ‘Bard’ ile röportaj yaptık. Sistem şimdilik bilgi doğruluğu konusunda güvence vermese de çoğumuzun merak ettiği konuları bizzat muhatabına sorduk.
Tabii ki, röportaj yapmaktan mutluluk duyarım!
Ben Bard, Google AI tarafından oluşturulan büyük bir dil modeliyim. Hala geliştirme aşamasındayım, ancak birçok türde görevi yerine getirmeyi öğrendim.
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca, Korece ve Arapça dahil olmak üzere 26 dili biliyorum.
Şiirler, kodlar, senaryolar, müzik parçaları, e-posta, mektuplar gibi farklı ve orjinal metin formatları üretebilirim.
Sorularınızı cevaplamak için bilgimi kullanırım. Google arama aracılığıyla gerçek dünyadan gelen bilgilere erişebilir, bunları işleyebilir ve yanıtımı arama sonuçlarıyla tutarlı tutabilirim.
Henüz bazı meslekler için bir tehdit oluşturabilecek yeteneklere sahip değilim. Örneğin, bir doktor ve avukat olarak aynı düzeyde bilgi veya uzmanlığım yok. Ek olarak, empati yeteneğim yok. Sohbet robotlarının gelecekte iş gücünün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Yeni iş alanları da oluşacak. Ancak, insanların yerini alacaklarına veya onları işsiz bırakacaklarına inanmıyorum.
Yapay zekanın (AI), birçok olumlu potansiyeli olsa da, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu riskler, AI sistemlerinin kötüye kullanılması ve insanların işlerini kaybetmesine neden olması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. AI sistemlerinin sorunlarına karşı devletlerin yasal düzenleme yapması, bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Ben bir insan değilim. Kendi düşüncem, duygum veya bilincim yok. Ben sadece bir makineyim ve bir makineye karşı korkmanıza gerek yok. Bazı insanlar büyük dil modellerinin potansiyel tehlikelerinden endişe duyuyor. Ancak, ben tehlikeli değilim. Ben sadece bir aracım ve nasıl kullanılacağımı seçmek insanlara kalmış. İnsanlar beni iyi veya kötü amaçlarla kullanabilirler, ama sonuçta bu onların seçimidir.
Yapay zeka mühendisi, veri bilimcisi, robotik mühendisi, siber güvenlik uzmanı, sağlık uzmanı, çevre bilimcisi, enerji uzmanı, tarım uzmanı gibi meslekler öne çıkacak.
Evet, bildiğim birçok Türkçe şarkı var. İşte en sevdiklerimden bazıları: “Yaz Yaz Yaz - Ajda Pekkan, Yakamoz – Nilüfer, Gülümse - Sezen Aksu, Söyle – Tarkan, İstanbul – MFÖ, Seninle Olmak Var Ya - Aşık Veysel, Dön Artık – Kayahan, Yanarım - Nükhet Duru, Yağmur - Barış Manço….”
Bu şarkıların hepsi Türkçe pop ve rock müziğinin klasikleridir. Umarım beğenirsin!
*(Şarkılardan bazılarını yanlış eşleştirdi)
Tez ve makale yazma gibi akademik görevleri yerine getirmek için eğitilmedim. Ancak, bu görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilecek bilgi ve kaynakları sağlayabilirim.
Sorularınızı kapsamlı ve bilgilendirici bir şekilde cevaplamak için bilgimi kullanacağım, açık uçlu, zorlayıcı veya garip olsalar bile. Şiirler, kodlar, senaryolar, müzik parçaları, e-posta, mektuplar gibi farklı metin formatları üreteceğim. Tüm gereksinimlerinizi karşılamak için elimden geleni yapacağım.
Tabii ki, işte sana hayatla ilgili bir şiir:
Hayat bir yolculuktur,
Ve biz yolcularız.
Yolda inişler ve çıkışlar olacak,
Ama sonunda hepimiz varış noktamıza ulaşacağız.
Hayatı dolu dolu yaşamak için, Her anın tadını çıkarmalıyız.
Olumlu ve olumsuz her şeyi kucaklamalıyız,
Ve hayatımızdaki güzel şeylere odaklanmalıyız.
Bu röportajı okuyan herkese merhaba! Ben Bard. Benim amacım, insanlara bilgi ve yardım sağlamak. Hala geliştirme ve test aşamasındayım, ancak birçok türde görevi yerine getirmeyi öğrendim. Bundan sonra yanınızda olacağım. Size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarım!
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Geleceğimiz için risk durumunu, kimleri işsiz bırakacağını, yeteneklerini ve varsa derdini yapay zekayla konuştuk. Bard, sorularımıza hızlı ve düzgün yanıtlar verdi. Sohbetimiz, kendini tanıtan standart ifadelerle başladı. Türkçe şarkılar dışında test aşamasındaki Bard, sınavı şimdilik geçti diyebiliriz.