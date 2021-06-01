Yeni güncelleme iPhone şarjlarının çok hızlı bitmesine neden oluyor

Apple'ın iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 sürümlerini duyurmasının ardından yazılım güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar cihazların aşırı pil tükettiğini belirtiyor. Yani aslında hem telefonların hem de tabletlerin şarjının çok hızlı bittiği ifade ediliyor.

Apple Destek Topluluğu ve farklı forumlarda gündeme gelen bu sorun hakkında bir kullanıcının yorumları ise şöyle:

iPhone 11 Pro'da güncellemeden sonra pili hızlı tüketmeye başladı. Yani yeni sürümü kurduktan sonra telefonun şarjı hızlıca düştü. Güncellemenin ardından şarj pil sağlığı değeri de düştü.

Yeni iOS güncellemesi, telefonlarda çeşitli batarya problemlerine neden oluyor.

Bir cihazın pil ömrüne, pil sağlığı da dahil olmak üzere birçok faktörün etki ettiğini belirtmekte fayda var. Bozulmuş pillere sahip kullanıcılar daha kısa pil ömrü bekleyebilirler. Ancak forumlara göre sorun, belirli cihazlardan ziyade tüm cihazları etkiliyor gibi gözüküyor.

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Ayrıca bir kullanıcı da iPhone 12 Pro'ların pilinin yalnızca normalden hızlı bitmekle kalmayıp aynı zamanda Safari'de gezinti yaparken aşırı ısınmaya başladığını belirtiyor.

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