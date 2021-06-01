Teknoloji Yeni güncelleme iPhone şarjlarının çok hızlı bitmesine neden oluyor
İNTERNET

Yeni güncelleme iPhone şarjlarının çok hızlı bitmesine neden oluyor

Kısa süre önce yayınlanan iOS 14.6 güncellemesini yükleyen birçok kullanıcı, iPhone'larda bataryanın çok hızlı tükenmesinden şikayet ediyor. Apple Destek Topluluğu ve birçok farklı forumda gündeme gelen bu konuyla alakalı Apple'ın yakın zamanda yeni bir ek güncelleme daha yayınlaması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni güncelleme iPhone şarjlarının çok hızlı bitmesine neden oluyor
iOS 14.6

Apple'ın iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 sürümlerini duyurmasının ardından yazılım güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar cihazların aşırı pil tükettiğini belirtiyor. Yani aslında hem telefonların hem de tabletlerin şarjının çok hızlı bittiği ifade ediliyor.

Apple Destek Topluluğu ve farklı forumlarda gündeme gelen bu sorun hakkında bir kullanıcının yorumları ise şöyle:

  • iPhone 11 Pro'da güncellemeden sonra pili hızlı tüketmeye başladı. Yani yeni sürümü kurduktan sonra telefonun şarjı hızlıca düştü. Güncellemenin ardından şarj pil sağlığı değeri de düştü.

Yeni iOS güncellemesi, telefonlarda çeşitli batarya problemlerine neden oluyor.
Yeni iOS güncellemesi, telefonlarda çeşitli batarya problemlerine neden oluyor.

Bir cihazın pil ömrüne, pil sağlığı da dahil olmak üzere birçok faktörün etki ettiğini belirtmekte fayda var. Bozulmuş pillere sahip kullanıcılar daha kısa pil ömrü bekleyebilirler. Ancak forumlara göre sorun, belirli cihazlardan ziyade tüm cihazları etkiliyor gibi gözüküyor.

Ayrıca bir kullanıcı da iPhone 12 Pro'ların pilinin yalnızca normalden hızlı bitmekle kalmayıp aynı zamanda Safari'de gezinti yaparken aşırı ısınmaya başladığını belirtiyor.

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