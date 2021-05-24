Yeni iPhone 14 konseptinde telefonun arka kısmında ek bir ekran yer alıyor

Henüz iPhone 13 ile alakalı detaylar belli değil. Ancak bu durum tasarımcıların yeni konseptler geliştirmesine engel değil. Henüz bu sene çıkacak olan modele ilişkin detaylar belli olmamasına rağmen iPhone 14'e ait olduğu belirtilen bazı konsept fotoğraflar ortaya çıktı.

ConceptsiPhone tarafından YouTube'da paylaşılan video, yeni iPhone'un arkasındaki ek bir ekrana vurgu yapıyor. Bu ekran üzerinden telefona bağlı olan Bluetooth cihazların şarj yüzeyleri detaylı şekilde görülebiliyor. Ayrıca buna ek olarak AirTag aracılığıyla öğeleri bulmaya çalışırken kullanılabilecek yeni bir ekran da sunuluyor.

iPhone 14 konsept videosunda Notchless ekran; dörtlü kamera ve arka süper retina XDR ekran görülüyor.

Ekranın gerçekte tam olarak nasıl çalışacağı ise belli değil. Tabii görselin ve videonun da doğrudan konsept olduğunu unutmamak gerekiyor.

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