Yeni iPhone'da ProRes kamera teknolojisi desteklenebilir

Yeni yayınlanan rapora göre bir sonraki iPhone, Portre Modu'nda video kaydederek ProRes'te çekim yapabilecek. Apple'a yakınlığıyla bilinen Mark Gurman, görüntüleri iyileştirmek için daha iyi filtreler sunacağını iddia ediyor.

ProRes nedir? Apple ProRes, Apple Inc. tarafından post prodüksiyonda kullanılmak üzere geliştirilmiş, 8K'ya kadar video çözünürlüğünü destekleyen yüksek kaliteli, kayıplı bir video sıkıştırma formatıdır.

Gurman'ın kaynakları ayrıca bu telefonun iPhone 12'ye kıyasla daha fazla evrim geçireceğini öne sürüyor. Tasarım dili, ekran boyutları ve model yelpazesi, yalnızca A15 çipi ve ekran teknolojisiyle muhtemelen aynı kalacak. Gurman, FaceID kameralarda daha küçük bir çentik olacağını ve ekranın daha yüksek yenileme hızına sahip olacağını da ifade ediyor.

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