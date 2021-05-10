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Teknoloji Yeni rapor yayınlandı Toplamda 128 milyondan fazla kullanıcı zararlı uygulama yüklemiş durumda
İNTERNET

Yeni rapor yayınlandı: Toplamda 128 milyondan fazla kullanıcı zararlı uygulama yüklemiş durumda

Toplamda 128 milyonu aşkın kullanıcının iPhone ve iPad'lerine zararlı uygulamalar yüklediği ortaya çıktı. Üstelik zararlı listesinde Angry Birds 2 gibi epey fazla kullanıcıya erişen bazı oyunlar da var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni rapor yayınlandı: Toplamda 128 milyondan fazla kullanıcı zararlı uygulama yüklemiş durumda
App Store

Apple uygulama mağazası App Store'da bundan tam 6 yıl önce ciddi bir saldırı meydana gelmişti. Bunun nedeni sahte bir Xcode uygulaması olarak bulunmuştu.

Zira XcodeGhost olarak da geçen geliştirici temelli bu sistem, virüslü uygulamaların doğrudan App Store'da yayınlanmasına neden oldu. Apple ve Epic Games arasında mahkeme süreciyle sonuçlanan bu durum aslında toplamda 128 milyon kullanıcının kötü amaçlı uygulamaları indirdiğini gösteriyor.

128 milyon kullanıcının yüklediği zararlı uygulama ve oyun listesinde Angry Birds 2 de yer alıyor.
128 milyon kullanıcının yüklediği zararlı uygulama ve oyun listesinde Angry Birds 2 de yer alıyor.

Zararlılar arasında hemen herkesin kullandığı popüler uygulamalar da mevcut. Özellikle Angry Birds 2 ve WeChat isminin geçiyor olması bunu doğrular nitelikte.

Şu anda konuyla alakalı süreç devam ediyor. Bir yandan güvenlik önlemleriyle alakalı çözümler geliştirilirken diğer taraftan zararlı uygulamaların tam etkileri araştırılıyor.

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