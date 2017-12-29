Yeni Şafak okurlarını 2017'de en çok 'duygulandıran' 10 haber

Teknolojik alt yapısı, modern ara yüzü ve özgün habercilik tarzı ile internet yayıncılığına farklılık katan yenisafak.com, Nisan 2016'da okurlarına bir yenilik daha sundu. Sosyal medyanın kattığı alışkanlıkları okurlarıyla buluşturan yenisafak.com yorum yazma özelliğiyle birlikte emoji seçeneğini de aktifleştirdi.

Okuyuculara, 'Beğendim', 'Memnun oldum', 'Şaşırdım', 'Muhteşem', 'Üzüldüm' ve 'Endişe verici' seçenekleri sunuluyor.

2017'nin en'leri

Tüm haber ve videolar için yorum ve görüşlerinizi belirten okurlar, son dönemin yeni trendi emojiler ile de duygularını paylaştı. 2017 yılı boyunca en çok tepki alan, "Otelimize tesettürlü gelmesin" başlıklı haber oldu. Antalya Manavgat'taki Club Grand Aqua Hotel, tesettürlü kadınlar için uygulanan yasağa yaklaşık 1000 geri bildirim geldi.

İkinci sırada Reina saldırısında yaralanan ve hastane kapısında 'Muhammed'in Allah'ına sığındım o anda' ifadeleriyle yürekleri burkan vatandaşın açıklamasına ait video yer aldı. Görüntüye 750'yi aşkın 'duygu' gönderildi.

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Üçüncü sırada ise FETÖ elebaşı Gülen'in 'adanmışlık ruhunun gereği ceketinizi satın' çağrısının yer aldığı video bulunuyor. Söz konusu içeriğe 600'e yakın emoji atıldı.

İNFOGRAFİK: Yeni Şafak'ta 2017'nin en çok emoji alan 10 içeriği (İnfografik: Emir Ece)

İşte 2017 yılında yoğun ilgi gören uygulamada ilk 10'a giren haber ve videolar

Otelimize tesettürlü gelmesin - 922 emoji gönderimi

"Muhammed'in Allah'ına sığındım" - 751 emoji gönderimi

"Adanmışlık ruhunun gereği ceketinizi satın" - 590 emoji gönderimi

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak - 564 emoji gönderimi

Erdoğan'ın taklidini yapan Vanlı çocuk gülme krizine soktu- 534 emoji gönderimi

Referandum oyları sayılıyor işte ilk sonuçlar- 529 emoji gönderimi

TEOG'dan sonra sıra YGS ve LYS'de - 524 emoji gönderimi

Kalp Atışı dizisindeki sahneye büyük tepki - 455 emoji gönderimi

Ankara Üniversitesi'ndeki çirkin görüntülere büyük tepki - 410 emoji gönderimi

O bakan Suat Kılıç - 406 emoji gönderimi