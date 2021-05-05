Yeni sistem güncellemesiyle Adobe Flash Player otomatik olarak siliniyor

Adobe, çok uzunca bir süredir Flash Playerdesteğinin kesileceğine yönelik uyarılar paylaşıyor. Normal şartlarda 31 Aralık 2020'den itibaren Windows 10 tarafında kullanıcıların karşısına çeşitli bildirimler çıkıyor. Hatta resmi olarak 1 Ocak 2021 itibariyle destek de tamamen kesilmiş durumda.

Flash Player'ın silinmesi yönünde gönderilen uyarıların sebebi ise güvenlik. Yani Flash Player artık hem Windows 7 hem de Windows 10 tarafında güvenlik tehdidi oluşturuyor. Kullanıcılar, gelen bildirim üzerinden silme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Microsoft, bunun yanı sıra Flash Player'ın Windows 10'dan tamamen kaldırılmasını temel alan yeniliklerine devam ediyor. Hatta yaz aylarında yayınlanması beklenen 21H1 ve sonraki sürümlerde Flash Player'ın otomatik olarak silinmesini sağlayan bir yapı da sunuluyor. Yani kullanıcılar farkında olmasa da güncellemeyi yükledikten sonra Flash Player doğrudan kalkmış olacak.

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TEKNOLOJİ Windows 10'da kullanıcıların karşısına Adobe Flash Player silme bildirimi çıkmaya başladı