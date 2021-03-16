Yeni Windows 10 güncellemesi yazıcı problemlerini ortadan kaldırıyor

Microsoft, milyonlarca kullanıcının problem yaşadığı Windows 10 yazıcı hatasını yeni güncelleme sonrasında düzeltiyor. Böylece maviekranproblemi verip çıktı almayan sistemlerde sorun ortadan kalkıyor.

Güncellemenin ardından sorun çözülüyor

Şirket, güncelleme notlarında kullanıcıların bir süredir bu durumdan muzdaripolduğunu özellikle belirtiyor. Hangi yazıcıların etkilendiğiyle alakalı bilgi yok. Ancak yine de Kyocera, Ricoh ve Zebra'nın bazı modellerini kapsadığı üzerinde duruyor.

Bu sorundan etkilenen kullanıcılar Ayarlar / Güncelleme ve Güvenlik / Windows Güncelleme kısmından Güncellemeleri Kontrol Et düğmesiyle güncellemeyi indirebilirler. Böylece güncelleme sonrasında yazıcı ve bilgisayar tekrardan uyum içinde çalışabiliyor.

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