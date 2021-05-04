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Teknoloji Yeni Windows 10 güncellemesiyle özelleştirilebilir Görev Çubuğu devreye giriyor
İNTERNET

Yeni Windows 10 güncellemesiyle özelleştirilebilir Görev Çubuğu devreye giriyor

Microsoft, Windows 10'un en güncel sürümüyle birlikte Görev Çubuğu'nu büyük oranda yeniliyor. Böylece Haberler ve İlgi Alanları bölümü isteklere göre şekillendirilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni Windows 10 güncellemesiyle özelleştirilebilir Görev Çubuğu devreye giriyor
Windows 10

Microsoft, geçen ay büyük Windows 10 güncellemesiyle gelecek olan yenilikleri sıralayan bazı duyurular yaptı. Bunlar arasında Görev Çubuğu'nun özelleştirilebilir yapısı da yer alıyordu. Şirket, KB5001391 sürümüyle birlikte artık Görev Çubuğu'nda Haberler ve İlgi Alanları bölümüyle kullanıcıların bu alanı istediği gibi kişiselleştirmesini sağlıyor.

Yeni Windows 10 güncellemesi, bu noktada özelleştirme seçeneklerini büyük oranda artırıyor.
Yeni Windows 10 güncellemesi, bu noktada özelleştirme seçeneklerini büyük oranda artırıyor.

Kullanıcılar neler yapabiliyor?

Bu yükseltmeyi yapan kullanıcılar Görev Çubuğu'nu haber beslemeleriyle doldurup; hava durumu ya da sıcaklık göstergesini alana dahil edebiliyor. Aynı durum haberler için de geçerli.

Yeni özellik tüm kullanıcılara eşzamanlı olarak sunulmuyor. Ancak birkaç hafta içinde herkesin kullanmaya başlayabileceği söyleniyor.

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