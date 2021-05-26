Teknoloji Yeni Windows sürümü son 10 yılın en büyük güncellemesi olacak
İNTERNET

Yeni Windows sürümü son 10 yılın en büyük güncellemesi olacak

Microsoft'un en yeni Windows 10 sürümünü yakın zamanda hayata geçireceği biliniyor. Şu anda testleri devam eden sistem, hem tasarım ve görünüm hem de özellik tarafında bir dizi yenilik sunacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni Windows sürümü son 10 yılın en büyük güncellemesi olacak
Windows 10

Microsoft, uzunca bir süredir yeni nesil Windows 10 üzerinde çalışıyor. Bu güncellemenin hem tasarım hem de performans konusunda çok büyük avantajlar sağlayacağı ise herkes tarafından biliniyor. Şirket artık çalışmalarda sona gelindiğini ve yeni Windows 10 güncellemesinin yakında yayınlanacağını ifade ediyor.

Konuyla alakalı olarak bu sabah çevrimiçi olarak düzenlenen Build 2021 etkinliğinde konuşan şirket CEO'su Satya Nadella, hayata geçecek olan sistemin son 10 yılın en büyük güncelleştirmesi olduğunu da duyurdu.

Nadella bu konuda standart kullanıcıların yanı sıra içerik oluşturuculara özelseçenekler sunulacağını ve yeni Windows sürümüyle birlikte uygulama mağazasının da tamamen yenileneceğini bildiriyor.

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