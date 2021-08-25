Yerli işletim sisteminin detaylarını içeren Herkes İçin Pardus kitabı satışa sunuldu

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus, birçok farklı bireysel kullanıcı ve kamu kuruluşu tarafından tercih ediliyor. Ancak ya da Windows ya da macOS'tan bu işletim sistemine geçmek isteyen kişiler ilk etapta çeşitli soru işaretleri sebebiyle tereddütte kalabiliyor.

Herkes İçin Pardus, yerli işletim sisteminin kapsam alanının daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ise bünyesinde birçok farklı birimde Pardus kullanıyor ve hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal şirketler için aslında yerli işletim sisteminin 'kullanılabilirliğini' göstermiş oluyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nde bu projede aktif olarak görev yapan Sistem ve Ağ Yöneticisi Hüseyin Güç, Pardus konusundaki bu yolculuğu kitap haline getirip meraklılara sunmuş durumda. Herkes için Pardus isimli kitabın detayları ise şöyle:

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Bu kitap ile Pardus İşletim Sisteminin siyah bir ekranda komutlar yazılarak kullanılan bir işletim sistemi olmadığını görecek ve her şeyin grafik ortamda fare tıklamaları ile gerçekleştirildiğini okuyacak, aynı zamanda uygulamaların ayarlarının nereden ve nasıl yapıldığının detaylarını bulabileceksiniz. Aynı zamanda kurumsal bir ortamda Pardus istemcilerinizi nasıl yönetebileceğinize dair uygulamaların kurulum ve ayarları hakkında bilgi alabileceksiniz. Ek olarak Pardus Dönüşüm Projesi gerçekleştirmek isteyenler için bir proje yönetim örneği de bulunmaktadır. Kolaylık yerine özgürlüğü tercih edin ve Pardus kullanın!

Kitap, Pardus'un kurulumundan, masaüstü ortamına, sistem ayarlarına, yardımcı araçlarına ve hatta medya / grafik araçlarına kadar geniş bir yelpaze sunarak bilgilendirme yapıyor.

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Kitabın yazarı Hüseyin Güç hakkındaki genel bilgi ise şu şekilde:

Yazar kariyerine 26 yıl önce başlamıştır. Windows ve Linux sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması, yönetimi ve bakımı dâhil olmak üzere birden fazla sistem üzerinde uzmanlaşmıştır. Açık kaynak dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmaktan ve Linux hakkındaki en son araçları, özellikleri ve hizmetleri denemekten hoşlanmaktadır. Son 5 yıldır Eyüp Sultan Belediyesi'nde sistem ve ağ yöneticisi olarak görev yapmakta ve ayrıca Pardus Dönüşüm Projesini yönetirken Pardus İşletim Sisteminin yaygınlaşması adına da uğraş göstermektedir. Boş zamanlarında açık kaynaklı uygulamaların Türkçe çevirisine katılan yazar, The Document Foundation üyesidir.

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