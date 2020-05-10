Yetkisiz ve sahte İHA ehliyetlerine ceza geliyor



Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, sosyal medya hesaplarından başlayıp, yayın organlarında da yer almaya başlayan drone lisanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılında İHA talimatnamesinin yazılması ile her İHA kullanıcısının sportif, amatör ve ticari kullanıcı olarak ayrılması ile başlayan sürecin uçuş izinleri, müsaade edilen alanlar ve pilotluk yetkilendirmeleri kısmında birçok değişiklikler yapılarak günümüzde son haliyle yayında bulunduğunu ifade eden Kaçan, “Son zamanlarda öncelikle sosyal medya hesaplarında, daha sonra ise bazı medya organlarında drone lisanslarının ücretsiz olarak temin edildiğine dair yanlış bilgilendirmelerin yapılmasının ardından otorite sahibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de resmi sayfasında Yetkili Uçuş Okullarının verdiği belgenin ücretsiz alınabildiği bilgi ve haberlerin asılsız olduğunu duyurdu” dedi.



Yetkisiz İHA ehliyetlerine ceza geliyor

Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor

Yapılan paylaşım ve haberlerde bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Kaçan, “2016 yılından bu yana iha.shgm.gov.tr sitesinde risk alanında bulunmayan ve mülki idare tarafından müsaade edilen yeşil alanlarda drone uçurmak için gerekli olan sportif/amatör lisansın ticari pilot lisansıyla karıştırılıyor. Evet, bugün gündeme gelen olay aslında 2016 yılından bu yana var olan bir konuydu. Yani kişi ücretsiz olarak sivil havacılık sistemine kendini kayıt yaparak sadece yeşil alan diye tabir edilen SHGM web sitesinde uçuş bölge haritaları kısmında yer verilen alanlarda uçuşa müsaade edilen bir yetkilendirmeydi. Yerleşim alanı içerisinde kişilerin cihazlarını uçurabilmesi için yetkili uçuş okullarından gerekli eğitimlerini tamamlayarak Ticari Pilot Lisansına sahip olması ve drone sigortasına sahip olması gerekiyor. Yani SHGM sitesinden sosyal medyada konu olan soruları cevaplayarak herkes cihazını istediği yerde uçuramıyor. Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor” dedi.