Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Yetkisiz ve sahte İHA ehliyetlerine ceza geliyor
İNTERNET

Yetkisiz ve sahte İHA ehliyetlerine ceza geliyor

Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, drone lisanslarının ücretsiz temin edildiği yönündeki haberlere ilişkin, “Sportif, amatör ve ticari drone kullanıcıları hakkında yanlış bilinen konular veya bilgi eksikliği mevcut. Ticari pilot olmayıp, izinsiz drone uçuranlara 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yetkisiz ihalar tedirgin.
Yetkisiz ihalar tedirgin.


Droneturk Havacılık A.Ş sahibi Mustafa Kaçan, sosyal medya hesaplarından başlayıp, yayın organlarında da yer almaya başlayan drone lisanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılında İHA talimatnamesinin yazılması ile her İHA kullanıcısının sportif, amatör ve ticari kullanıcı olarak ayrılması ile başlayan sürecin uçuş izinleri, müsaade edilen alanlar ve pilotluk yetkilendirmeleri kısmında birçok değişiklikler yapılarak günümüzde son haliyle yayında bulunduğunu ifade eden Kaçan, “Son zamanlarda öncelikle sosyal medya hesaplarında, daha sonra ise bazı medya organlarında drone lisanslarının ücretsiz olarak temin edildiğine dair yanlış bilgilendirmelerin yapılmasının ardından otorite sahibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de resmi sayfasında Yetkili Uçuş Okullarının verdiği belgenin ücretsiz alınabildiği bilgi ve haberlerin asılsız olduğunu duyurdu” dedi.

Yetkisiz İHA ehliyetlerine ceza geliyor

Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor

  • Yapılan paylaşım ve haberlerde bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Kaçan, “2016 yılından bu yana iha.shgm.gov.tr sitesinde risk alanında bulunmayan ve mülki idare tarafından müsaade edilen yeşil alanlarda drone uçurmak için gerekli olan sportif/amatör lisansın ticari pilot lisansıyla karıştırılıyor. Evet, bugün gündeme gelen olay aslında 2016 yılından bu yana var olan bir konuydu. Yani kişi ücretsiz olarak sivil havacılık sistemine kendini kayıt yaparak sadece yeşil alan diye tabir edilen SHGM web sitesinde uçuş bölge haritaları kısmında yer verilen alanlarda uçuşa müsaade edilen bir yetkilendirmeydi. Yerleşim alanı içerisinde kişilerin cihazlarını uçurabilmesi için yetkili uçuş okullarından gerekli eğitimlerini tamamlayarak Ticari Pilot Lisansına sahip olması ve drone sigortasına sahip olması gerekiyor. Yani SHGM sitesinden sosyal medyada konu olan soruları cevaplayarak herkes cihazını istediği yerde uçuramıyor. Ticari pilot olmayıp, izinsiz yapılan uçuşlarda 18 bin lira gibi idari para cezası uygulanıyor” dedi.

Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?
TEKNOLOJİ
Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?


Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bugün hayatını kaybeden sayısı 47, iyileşen sayısı 3 bin 211.
Meşru hedef olur

Meşru hedef olur

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması.
Köyde vaka sayısı yükseliyor

Köyde vaka
sayısı yükseliyor

Taziyede yayılan virüs sonrası muhtar açığa alındı.
ABD'de ağır bilanço

ABD'de ağır bilanço

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti.
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
'12 Haziran' açıklaması

'12 Haziran' açıklaması

​TFF'den ligin iptali polemiklerine cevap geldi.
AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankaya<br>açık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.
'Maldivler'<br>orijinale döndü

'Maldivler'
orijinale döndü

​Ortalığı birbirine katan müteahhidin izleri silindi.
Türkiye üretti<br>dünya peşinde

Türkiye üretti
dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Futbolda <br>yeni dönem

Futbolda
yeni dönem

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı.
Batı'ya <br>tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Sınır 8 olmalı

Sınır 8 olmalı

​Denizlispor başkanından yabancı sayısı yorumu.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.