Teknoloji YouTube iPhone kullanıcıları için resim içinde resim özelliğini aktif ediyor
İNTERNET

YouTube iPhone kullanıcıları için resim içinde resim özelliğini aktif ediyor

YouTube, geçen sene yaptığı duyurunun ardından resim içinde resim özelliğini iPhone ve iPad kullanıcıları için aktif ediyor. Böylece bir yandan ekranın köşesinde video izlenirken bir yandan da YouTube'taki gezintiye devam edilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube iPhone kullanıcıları için resim içinde resim özelliğini aktif ediyor
YouTube

Dünyanın en fazla tercih edilen video platformu YouTube, geçen sene iPhone ve iPad kullanıcıları için Resim içinde Resim özelliğinin sunulacağını duyurmuştu. Bu sayede web tarayıcıdan platforma giriş yapıp sağ altta bir video oynarken YouTube'ta gezintiye devam edilebiliyor.

YouTube, iOS'taki resim içinde resim özelliğiyle alakalı bir açıklama da yapıyor.
YouTube, iOS'taki resim içinde resim özelliğiyle alakalı bir açıklama da yapıyor.

Şu anda yalnızca YouTube Premium abonelerine sunulan özelliğin ilerleyen süreçlerde tüm kullanıcılar için aktif edilmesi de söz konusu olabilir. Zira geçtiğimiz dönemlerde bununla alakalı çeşitli açıklamalar da yapılmıştı.

Android tarafında bu tarz bir gelişme olup olmadığı ise henüz belli değil.

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