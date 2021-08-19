YouTube masaüstü özelliklerini mobile taşıyor

YouTube, video içeriklerine hızlı erişim için arama özelliğini güncelliyor. Her ne kadar gerek masaüstü gerekse mobil uygulamadakiaramamotoru epey sağlıklı çalışsa da güncelleme sonrasında daha etkin kullanım sunuyor.

Yeni sistem, zaman işaretinin yer aldığı küçük resimleri arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına getiriyor. Böylece izleyicilerin videoya girmeden daha fazla detaya sahip olması hedefleniyor.

YouTube'un bu özelliği tam anlamıyla ne zaman hayata geçireceği ise belli değil.

Ayrıca ek olarak masaüstü tarafındaki bir dizi özellik de mobil tarafa entegre ediliyor. Bunlar arasında ilk sırada küçük resmin üzerine gelinmesi durumunda oynatma sistemi yer alıyor. Yani masaüstünde fare imlecinin videonun küçük resmi üzerine gelindiğindeki oynatma işlemi bunda da gerçekleşiyor. Doğal olarak bu önizleme yapısı videoların içeriğiyle alakalı kullanıcılara daha fazla detay sunuyor.

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