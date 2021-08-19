Teknoloji YouTube masaüstü özelliklerini mobile taşıyor
İNTERNET

YouTube masaüstü özelliklerini mobile taşıyor

YouTube, videoların küçük resmi üzerine gelindiğinde içeriğe dair bilgi veren önizleme yapısını mobil sürümlere de getiriyor. Böylece videoya tıklanmadan dahi çeşitli detaylar görülebilecek. Güncellemenin kullanıcılara ne zaman açılacağı ise belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube masaüstü özelliklerini mobile taşıyor
YouTube

YouTube, video içeriklerine hızlı erişim için arama özelliğini güncelliyor. Her ne kadar gerek masaüstü gerekse mobil uygulamadakiaramamotoru epey sağlıklı çalışsa da güncelleme sonrasında daha etkin kullanım sunuyor.

Yeni sistem, zaman işaretinin yer aldığı küçük resimleri arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına getiriyor. Böylece izleyicilerin videoya girmeden daha fazla detaya sahip olması hedefleniyor.

YouTube'un bu özelliği tam anlamıyla ne zaman hayata geçireceği ise belli değil.
YouTube'un bu özelliği tam anlamıyla ne zaman hayata geçireceği ise belli değil.

Ayrıca ek olarak masaüstü tarafındaki bir dizi özellik de mobil tarafa entegre ediliyor. Bunlar arasında ilk sırada küçük resmin üzerine gelinmesi durumunda oynatma sistemi yer alıyor. Yani masaüstünde fare imlecinin videonun küçük resmi üzerine gelindiğindeki oynatma işlemi bunda da gerçekleşiyor. Doğal olarak bu önizleme yapısı videoların içeriğiyle alakalı kullanıcılara daha fazla detay sunuyor.

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