Teknoloji YouTube önerilerde bulunmak için videolardaki ürünleri tespit etmeye başlıyor
İNTERNET

YouTube önerilerde bulunmak için videolardaki ürünleri tespit etmeye başlıyor

YouTube, 'alışveriş' özelliği kapsamında yeni detayları test etmeye devam ediyor. Son olarak videolar içinde geçen ürünlerin tespitini yapabilen bir sistem geliştirildi. Bu sayede ilerleyen süreçte doğrudan YouTube'tan ürün satın almak mümkün hale gelebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube önerilerde bulunmak için videolardaki ürünleri tespit etmeye başlıyor
YouTube

Geçen yılki raporlar, Google'ın YouTube'u daha çok bir alışveriş merkezi haline getirmeye çalıştığını gösteriyordu. Ancak o zamandan bu yana çok fazla bir ilerleme görmedik. Bugün gelinen noktada ise Google'ın videolardaki ürünleri tespit etmeyi sağlayan bir özelliği test ettiği duyuruldu.

YouTube'un konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde:

    Videolarda tespit edilen ürünlerin otomatik listesinin test edilmesi. Bazı videolarda tespit edilen ürünlerin listesi ve ilgili ürünleri görüntüleyen yeni bir özelliği deniyoruz. Bu özellik, video oynatıcının altına kayan izleyicilerde önerilen videolar arasında görünecektir. Amaç, insanların YouTube'ta bu ürünler hakkında daha fazla video ve bilgi keşfetmesine yardımcı olmak. Bu özellik şimdilik ABD'de video izleyenler tarafından görülebilecek.

İlk etapta ABD'deki kullanıcıları kapsayacak olan bu sistem, daha sonrasında yavaş yavaş herkese açılacak gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar video oynatıcının alt kısmınadoğrugelindiğinde videoda gösterilen ürünlerle alakalı bilgi alabilecek ve ilerleyen süreçte alışveriş gerçekleştirilebilecek.

Böyle bir değişiklik YouTube'u hızlı şekilde Amazon'a çevirmeyecekolsa daaslında Google'ın izleyicilerden daha fazla para kazanmasını sağlayacağı kesin.

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