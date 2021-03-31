Teknoloji YouTube yakında beğenmeme sayılarını gizleyebilir
İNTERNET

YouTube yakında beğenmeme sayılarını gizleyebilir

YouTube, beğenmeme düğmesinin platformdaki içerik oluşturucuları olumsuz etkilediğini düşünerek sayıları kaldırmayı test ediyor. Şu anda sınırlı bir kullanıcı kitlesi için devam eden testler, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube yakında beğenmeme sayılarını gizleyebilir
YouTube

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar paylaşılan gönderilerdeki etkileşimleri temelde beğeni ve yorumlarla ölçüyor. Ek olarak bir dizi parametre olsa da aslında temelde en önemli faktör bunlar. Ancak beğeni düğmesi aslında kullanıcıların duygularını tam olarak ifade etmesinden çok uzak. İşte bu noktada sosyal ağlar farklı emoji tepkileri üzerinde çalışıyor. Facebook'un uzun süre önce aktif ettiği yeni emoji etkileşimlerin nedeni de bu.

Son olarak YouTube ise şu anda herkese açık olarak sunduğu 'beğenmeme' düğmesindeki sayıları kaldırmayı test ediyor. Buna ek olarak YouTubeStudio'da videoya gelen etkileşimler aynı şekilde görülmeye devam edilebilecek. Yani aslında videoyu kaç kişinin beğenmediği Studio'dan ayrıntılı bir şekilde görülebilecek.

Böylece YouTube yakın zamanda beğenmeme rakamlarını gizleyebilir.
Böylece YouTube yakın zamanda beğenmeme rakamlarını gizleyebilir.

YouTube, beğenmeme rakamlarını neden kaldırmayı planlıyor?

YouTube, 'beğenmeme' sayısının herkese açık şekilde görüntülenebiliyor olmasının içerik oluşturucuları olumsuz etkilediğini düşünüyor. Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

    İçerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak, halkın beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı test ediyoruz. Küçük deneyin parçasıysanız, önümüzdeki haftalarda bu tasarımlardan birini fark edebilirsiniz.
    İzleyici geri bildirimleri her zaman YouTube'un önemli bir parçası olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak içerik oluşturuculardan halkın beğenmeme sayılarını refahlarını etkileyebileceğini ve bir içerik oluşturucunun videosunda hedeflenen beğenmeme kampanyalarını motive edebileceğini duyduk. İçerik oluşturucu deneyimini iyileştirmeyi dengelemek istiyoruz.

Beğenmeme düğmesiyle ilgili ilk karar değil

YouTube, daha önce birkaç kez benzer test gerçekleştirmişti. Son açıklama ise şöyle:

    Beğenmeme sayılarını göstermeyen birkaç tasarım üzerinde deney yapıyoruz. Gelecekte hangi kararları vermek isteyebileceğimizi belirlemek için bu deneylerden gelen geri bildirimleri izleyeceğiz.

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