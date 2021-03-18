Teknoloji YouTube yeni telif denetleme sistemini devreye sokuyor
İNTERNET

YouTube yeni telif denetleme sistemini devreye sokuyor

YouTube, içerik üretici sayısının artmasıyla birlikte telif hakları konusunda sorun yaşayan kullanıcılar için yeni telif denetleme sistemini hayata geçiriyor. Böylece içerik oluşturanlar videoları Kontroller kısmından denetleyebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube
YouTube

YouTube için içerik üreten kitle her geçen gün artıyor. Eskiden yalnızca sayılı kullanıcının ilgi gösterdiği bu alan, artık hemen herkesin dikkatini çekebilecek bir ek gelir kaynağı olarak görülüyor.

Ama YouTube'a özel içerikoluşturan hemen herkes zaman zaman telife takılabiliyor. Bu da aslında hakkı başkasına ait olan fotoğraf, video ya da müziklerin kullanılması anlamına geliyor. Kısa süre önce hayata geçirilen yeni sistem ise, teklif hakkınıihlaledenleri önceden uyarıyor.

Böylece YouTube videolarının telif haklarını ihlal edip etmediği hızlıca görülebiliyor.

Kontroller olarak isimlendirilen yeni bir bölüm, videolar yayınlanmadan önce telif haklarını ihlal edip etmediğini gösteriyor. Böylece eğer kuralları ihlal eden bir içerik varsa ekrana bununla alakalı bilgi geliyor.

Konuyla alakalı olarak YouTube'un yaptığıaçıklama ise şu şekilde:

    Videonuzun telif hakkı taleplerini Kontroller sayfasından filtreleyebilirsiniz. Böylece YouTube İş Ortağı Programı'na üye olanlar reklam durumunu görmek için de bu sistemi kullanabiliyor.

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