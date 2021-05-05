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Teknoloji YouTube yepyeni bir çeviri özelliği üzerinde çalışıyor
İNTERNET

YouTube yepyeni bir çeviri özelliği üzerinde çalışıyor

YouTube, kullanıcıların farklı dillerdeki videoları izlemesini sağlamak için başlık ve açıklama kısmında otomatik olarak çeviri yapan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şimdilik yalnızca Portekizce ve İngilizce için geçerli.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube yepyeni bir çeviri özelliği üzerinde çalışıyor
YouTube

YouTube, video başlıklarını ve açıklamalarını otomatikolarak çeviren yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar platformu hangi ülkede kullanıyorsa buna özel çevrilmiş olarak başlıklar sunulacak. Evet; şu anda kapsam alanı çok dar. Yalnızca İngilizce ve Portekizce için destek sağlanıyor. Ama yakın zamanda kapsamın daha da genişlemiş olacağı belirtiliyor.

Google'ın çevirikonusunda ne kadar başarılı olduğu ve eskiye oranla ne kadar iyi iş çıkardığı bilinen bir gerçek. Yani aslına bakılırsa Translateservisinde eskiye oranla kelimeler çok daha doğru çevriliyor. İşte Google tam da bu sistemi YouTubebaşlıkları ve açıklamaları için de hayata geçirmek istiyor.

Asıl amaç, videolarındahagenişbir kitleyeulaşarak kullanıcıların platformda dahafazlavideoizlemesini sağlamak.

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