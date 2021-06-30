Teknoloji YouTubeun Android uygulaması video bölümü paylaşma özelliği kazandı
İNTERNET

YouTube'un Android uygulaması video bölümü paylaşma özelliği kazandı

YouTube masaüstünde uzunca bir süredir yer alan video bölümü sistemi Android uygulamasına da geliyor. Böylece içerik üretici tarafından oluşturulan bölümleme doğrultusunda videonun belirli kısımlarına hızlıca erişim sağlanabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTubeun Android uygulaması video bölümü paylaşma özelliği kazandı
YouTube

Android için yenilenen YouTube uygulaması, video bölümlerini doğrudan paylaşma özelliğiyle güncelleniyor. Yani aslına bakılırsa videolardaki zaman damgalı bölümlere hızlıca erişme imkanı oluyor.

Masaüstünde YouTube uzun süredir belirli zaman bölümüne atlamayı sağlıyor. Yani aslında eklenen zaman damgası videoda ilgili bölüme erişimi kolaylaştırıyor. Ancak buna rağmen mobil uygulama söz konusu olduğunda bu özelliğin yoksunluğu göze çarpıyor. Ancak songüncelleme, içerik oluşturucunun eklemesi koşuluyla artık YouTube video bölümlerine Android telefondan paylaşmaya imkan tanıyor.

YouTube bu sayede Android uygulamasında da video bölümlerine zaman damgalarını eklemeyi sağlıyor.
YouTube bu sayede Android uygulamasında da video bölümlerine zaman damgalarını eklemeyi sağlıyor.

Videonun zaman damgası etiketli bölümleri içermesi durumunda, oynatma ilerleme çubuğunda bölüm başlığı gözüküyor. Ancak izlenen YouTube videosu çeşitli bölümler içermiyorsa uygulamada bu menüye erişmek mümkün değil.

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