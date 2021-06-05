YouTube'un Android uygulamasında yeni bir görünüm test ediliyor

YouTube hem masaüstü tarafta hem de mobil uygulamalarında kullanıcıdeneyiminizenginleştiren yeni özellikleri test ediyor. Bunlardan biri de Androidiçin hayata geçirilmesi planlanan yeni görünüm...

Tam ekran modunda daha kullanışlı bir arayüz sunuyor.

Böylece YouTube'un çok daha kullanıcı dostu bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Kullanıcılar, bu yeni sistemde videoları tam ekranolarak görüntülerken aynı zamanda yan taraftan yorumları da okuyabiliyor. Tabii hepsi bu kadar değil. Ek olarak yorumlar kısmı aşağı doğru kaydırıldığında video kısmı da sola sol tarafa doğru geçiş yapıyor. Bu da bir anlamda yeni bir kullanım pratiği anlamına geliyor.

Tam ekran modundaki yorumlar için bu yeni görünüm, Twitter ve Reddit'te paylaşılanlara göre henüz çok sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor.

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