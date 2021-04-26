YouTube'un mobil versiyonlarına kapsamlı çözünürlük seçimi geldi

Tamamen çocuklara özel videoların yer aldığı YouTube Kids kısa bir süre önce Türkiye'de aktif edildi. Bununla birlikte artık anne-babalar YouTube videoları üzerinde daha fazla kontrolimkanına sahip oluyor. Böylece belirlenen dakika sonunda video izlemenin son bulması ve arama fonksiyonunun kapatılması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca yine YouTube Kids'in çocuklar arasında bir filtreleme sunduğunu da eklemek gerekiyor: İçerikleri belirleme, okul öncesi, küçük ya da büyük çocuklar için yaş seçeneklerine göre özel içerikler filtrelenebiliyor.

YouTube, yeni düzenlemelerle birlikte hem Android hem de iOS tarafında bir dizi çözünürlük ayarı sunuyor.

YouTube şimdi ise mobil tarafta bir düzenlemeyle kullanıcıların çözünürlükler üzerinde daha esnek düzenlemeler yapmasını sağlıyor. Kullanıcılar artık Android ya da iOSfarketmeksizin video çözünürlüğünde otomatik, daha yüksek görüntü kalitesi, veri tasarrufu ve gelişmiş seçenekleri sunuluyor.

REKLAM

Otomatik: Videolardaki otomatik çözünürlük düzenlenmesi, internet hızına bağlı olarak en iyi deneyimin sunulması anlamına geliyor.

Daha yüksek görüntü kalitesi: Sürekli yüksek çözünürlükte video izlemek isteyenler için daha fazla veri kullanımıyla birlikte kalite de artırılabiliyor.

Veri tasarrufu: Daha düşük görüntü kalitesiyle kota tasarrufu sağlıyor.

Gelişmiş: Burada çözünürlük seçimi kullanıcı tarafından yapılabiliyor.