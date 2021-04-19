YouTube'un reklam politikası güncellendi: Küfürlü içeriklerden para kazanma aktif edildi

Kullanıcı sayısını her geçen gün önemli oranda artıran YouTube, zaman zaman köklü güncellemelerle politikalarını değiştiriyor. Son olarak Nisan 2021 itibariyle reklam modelinde düzenlemeye giden şirket, yetişkinlere yönelik temaların mizah amacıyla sunulduğu ve orta düzeydeki küfürlerin kullanıldığı videolarda para kazanmayı aktif ediyor. Yani bu da küfürlü içerikleri herhangi bir sansür olmadan izleyicilere sunan kanalların video üzerinden gelir elde edebileceğini gösteriyor.

YouTube'un güncellenen reklam politikasıyla alakalı tüm detaylar Google'ın Destek sayfasında yer alıyor.

Küfürlü videolara sansür uygulamayan içerik üretici, videolardan para kazanmaya devam ediyor

Google, doğrudan kendi destek sayfasında'Reklamverenlere uygun içerik kuralları ile Oyunlar ve para kazanma makalelerindeki birden çok politikayla ilgili güncellemeler' başlığı altında konuyla ayrıntıları paylaşıyor.

Reklamverenlerin sağladığı bilgiler göz önünde bulundurularak içerik üreticilerin daha fazla para kazanabilmesi için bu tip bir düzenleme yapıldığı özellikle belirtiliyor. Yapılan düzenlemeyle alakalı tam açıklama ise şu şekilde:

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İlk olarak, kolluk görevlileriyle şiddetli çatışmalar, keyif verici maddeler ve uyuşturucuyla ilgili içerikler veya hassas olaylar içerebilecek eğitim, belgesel veya haber içeriklerinde para kazanma özelliğini etkinleştiriyoruz. Ayrıca tartışmaya açık konuların sansürsüz görüntülere yer vermeden objektif şekilde tartışıldığı videolarda da para kazanma özelliğini etkinleştiriyoruz. İkinci olarak, yetişkinlere yönelik temaların mizah amacıyla sunulduğu (ör. aşk ve flört temalı şakalar) ve orta düzeydeki küfürlerin (ör. boktan ve kaltak) ilk 30 saniye içinde kullanıldığı içeriklerde para kazanılmasına izin veriyoruz.

Google'ın yeni politikasıyla içerik üreticiler küfürlü videolar konusunda daha rahat davranabiliyor

En çok merak edilen detaylardan biri ise 'orta düzeydeki küfürlerin' nasıl belirlendiği. Her ne kadar örnek olarak Google'ın destek sayfasında birkaç paylaşım yapılmış olsa da aslında bu tip içeriklerin sansürlenmesi gerektiği ve özellikle çocukları olumsuz etkileyebileceği aşikar.

Bu düzenlemeyle birlikte video içerik üreticilerin az önce de bahsettiğimiz 'orta düzeydeki küfürlere' karşı herhangi bir filtreleme uygulamayacağı da ortada. Yani aslında normal şartlarda gelir elde edemediği için bu konuda hassas davranan içerik üreticilerin artık bir anlamda küfürlü içeriklerde daha rahat davranılmasının önü açılıyor.

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