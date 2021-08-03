Teknoloji Zoom açılan dava sonrasında 85 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu
İNTERNET

Zoom açılan dava sonrasında 85 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu

Zoom, kişisel verilerin paylaşılmasının ardından açılan davada 85 milyon dolarlık ödeme yapmayı ve güvenlik uygulamalarını destekleyerek kullanıcıların gizliliği konusunda yeni adımlar atmayı kabul etti. Böylece abonelik modeline göre kullanıcılara geri ödeme de yapılacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Zoom açılan dava sonrasında 85 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu
Zoom

Pandemi döneminin büyüyen uygulaması Zoom, yeni özellikler sunarak kullanıcı ağını genişletmeye yönelik çalışmalara devam ediyor. Bir süre önce Immersive View olarak isimlendirilen özelliği hayata geçiren platform, bu sayede kullanıcıların sanal bir odada bir araya gelmesini sağlıyor. Böylece katılımcıların kendilerini fiziksel bir ortamda aynı toplantıda hissetmesi hedefleniyor.

Zoom ayrıca ek güvenlik önlemleri alınacağını da duyurdu.
Zoom ayrıca ek güvenlik önlemleri alınacağını da duyurdu.

Güncelleme ve yeni özellikler tarafında işler yolunda gitse de kişisel verilerin güvenliği konusundaki problemli yapı devam ediyor. Zira elde edilen kullanıcı verilerinin Facebook, Google ve LinkedIn ile paylaştığı gerekçesiyle 85 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Arka planda kullanıcı haklarının ihlal edilmesi yatıyor.

Alınan yeni karar neticesinde üyelik durumuna bağlı olarak ücretlerinin %15'ini ya da 25 dolara kadar olan kısmını alabilecek. Ayrıca buna ek olarak hukuk masrafları için de toplamda 21 milyon dolar ödeme yapılması bekleniyor.

Zoom'un konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

    Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği Zoom için en büyük önceliklerden biri. Kullanıcıların bize duyduğu güveni ciddiye alıyoruz. Platformumuzda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyor ve gizlilikle güvenliği ön planda tutarak yapacağımız yeniliklere devam etmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı
TEKNOLOJİ
Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı

Zoom uygulaması nasıl kurulur?
TEKNOLOJİ
Zoom uygulaması nasıl kurulur?

Zoom'da gizlilik için 10 ipucu
TEKNOLOJİ
Zoom'da gizlilik için 10 ipucu
Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Yunanistan yardım önerisini ihtiyacımız var diyerek geri çekti

Yunanistan yardım önerisini 'ihtiyacımız var' diyerek geri çekti

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.