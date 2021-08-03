Zoom açılan dava sonrasında 85 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu

Pandemi döneminin büyüyen uygulaması Zoom, yeni özellikler sunarak kullanıcı ağını genişletmeye yönelik çalışmalara devam ediyor. Bir süre önce Immersive View olarak isimlendirilen özelliği hayata geçiren platform, bu sayede kullanıcıların sanal bir odada bir araya gelmesini sağlıyor. Böylece katılımcıların kendilerini fiziksel bir ortamda aynı toplantıda hissetmesi hedefleniyor.

Zoom ayrıca ek güvenlik önlemleri alınacağını da duyurdu.

Güncelleme ve yeni özellikler tarafında işler yolunda gitse de kişisel verilerin güvenliği konusundaki problemli yapı devam ediyor. Zira elde edilen kullanıcı verilerinin Facebook, Google ve LinkedIn ile paylaştığı gerekçesiyle 85 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Arka planda kullanıcı haklarının ihlal edilmesi yatıyor.

Alınan yeni karar neticesinde üyelik durumuna bağlı olarak ücretlerinin %15'ini ya da 25 dolara kadar olan kısmını alabilecek. Ayrıca buna ek olarak hukuk masrafları için de toplamda 21 milyon dolar ödeme yapılması bekleniyor.

REKLAM

Zoom'un konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği Zoom için en büyük önceliklerden biri. Kullanıcıların bize duyduğu güveni ciddiye alıyoruz. Platformumuzda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyor ve gizlilikle güvenliği ön planda tutarak yapacağımız yeniliklere devam etmeyi heyecanla bekliyoruz.

TEKNOLOJİ Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı

TEKNOLOJİ Zoom uygulaması nasıl kurulur?