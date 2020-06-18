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Teknoloji Zooma alternatif Türkiyeden Ahtapot
İNTERNET

Zoom'a alternatif Türkiye'den: Ahtapot

Antalya'da bir yazılım şirketi, Türk mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen video konferans uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iş hayatı kadar günlük yaşamın da bir parçası haline gelen çevrim içi toplantılar ve etkinlikler, yerli yazılımlarla hazırlanan video konferans uygulamaları ile güvenli iletişimi gündeme getirdi.

Haber Merkezi AA
Ahtapot adlı uygulama
Ahtapot adlı uygulama
  • Salgın sürecinde evden çalışma düzenine geçen birçok kurum ve şirket personeliyle çevrim içi toplantılar ve etkinlikler düzenledi. Evde geçirilen ve mesafenin ana kural olduğu bu süreçteki görüntülü iletişim ihtiyacı ise yurt dışı menşeli çeşitli video konferans uygulamaları ile giderilmeye çalışıldı.

Salgın döneminde tüm dünyada kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açıkları ile veri güvenliğini de gündeme getirdi.

Bu alandaki açığı doldurmak için kolları sıvayan Antalya merkezli "Orema" yazılım firması, yerli sermaye ve Türk mühendislerle yürüttüğü çalışmadan sonuç aldı.

  • Video konferans uygulaması geliştirmek için Kovid-19'la etkin mücadele verilen dönemde çalışmalarına hız veren firma, yerli imkanlarla yazılımı tamamlanan uygulamaya "Ahtapot" adını verdi.

Dünyadaki örneklerine güvenli yerli alternatif çözüm olarak geliştirilen "Ahtapot", uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor. Test süreci tamamlanan video konferans uygulamasının kullanıcılar için hazırlanan sürümü de yayımlandı.

Şimdiden binlerce kullanıcıya ulaştı

Şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştı

Şirketin Teknoloji Müdürü Sertaç Anadollu, yaptığı açıklamada, beş kişilik bir ekiple uzun süreli bir Ar-Ge çalışmanın ardından Ahtapot'u kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

  • Türkiye'de birçok dış kaynaklı mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması bulunduğuna dikkati çeken Anadollu, bu uygulamalara güvenilir yerli bir alternatif bulmak için projeye başlattıklarını ifade etti.

Pandemi sürecindeki iletişim ihtiyacının çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Anadollu, iki ay denenen sürümü, iletişim ihtiyacına çözüm arayışının arttığı Kovid-19 kısıtlamaları döneminde kullanıma açtıklarını kaydetti.

Genç yazılımcılar Ahtapot'u tasarladı.

Anadollu, "Yaklaşık bir aydır hizmet veren 'Ahtapot'un tam sürümünü, bütün farklı mecralardan kullanılabilir halde hizmete açmış bulunuyoruz. Yazılım, test aşamasından itibaren ilgi gördü. Daha hiçbir reklam ve tanıtım yapmadığımız halde şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştık." dedi.

100 bin kişi ile rekor denemesi

Anadollu, "Ahtapot" uygulaması ile yüzlerce kişinin aynı oturumda görüşmeye katılma imkanı bulunduğunu ve görüşmelerin de süreyle sınırlanmadığı bilgisini de verdi.

Bireysel kullanıcılara ücretsiz açılan uygulamanın kurum ve özel işletmeler için ücretlendirileceğini belirten Anadollu, "Kullanıcıların bant genişliği müsaade ediyorsa, 4K'ya kadar yayın kalitesi sunabiliyoruz.

  • Önümüzdeki haftalarda yazılımımızı bir rekor denemesi ile test etmek istiyoruz. Denememizin tarihini sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Burada hedefimiz aynı anda 100 bin kişinin üzerinde katılımla bir büyük toplantıyı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı

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