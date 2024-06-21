Temmuz ayına kısa bir zaman kala memur ve emekliler, Haziran ayı enflasyonuna dikkat kesildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 2024 yılının Ocak ayında %49,25’lik zam almıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaş zammına dair Milliyet.com.tr'ye açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: “İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz.

Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağkur emeklilerimiz için maaş farkı %25,86 memur ve memur emeklisi için ise %20,39 olarak belirlenebilir.

MEMURLAR MAAŞ ZAMMINA DİKKAT KESİLDİ

Enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri ise Haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zammı haketti.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayı toplu sözleşme ile yüzde 15 zam aldı. İkinci altı aydan doğacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Memurların alacağı kesin zam oranları Haziran ayı enflasyonu ile belli olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

En düşük emekli maaşı 2024 yılının Ocak ayında refah payıyla birlikte 10 bin lira seviyesine yükseltilmişti.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yılın ikinci döneminde ek zam olup olmayacağını yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “ Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı.







