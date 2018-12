Tesettür Modasının Vazgeçilmezleri

Tesettür giyim modasının son dönemlerde fark edilen çeşitliliği ve renklerdeki fazla seçenek avantajı, modayı yakından takip eden kadınlar için sevindirici nitelikte. Özellikle tesettür giyim dendiğinde artık akla o kadar çok, modaya uygun, birbirinden renkli ve şık kombin edilmiş parçalar gelmekte ki, seçim yapmak zorlaştı demek mümkün.

Geçmiş zamanlarda, esasında daha çok 2017'nin ortalarında ortaya çıkan kahve rengi akımından sonra her daim, her yaşta ve tarzda mutlaka dolaplarında birden fazla ve yoğunlukta bulunan siyah renk parçalar yerini daha renkli, yaz veya kış mevsimi ayırt etmeden her kombinde yerini bulan neon parçalar, mor, pembe, kırmızı, sarı, hardal renklerin aksesuarlarda kullanılarak kombinlerin şıklığına şıklık kattığı renkler göze çarpmaktadır.

Tesettür Modasının Vazgeçilmez Parçaları ve Kombinleri Denince Akla İlk Gelenler Nelerdir?

Modanın sürekli şekil değiştirdiği günlerde, kış aylarının gelişiyle kombinler olduğu gibi değişti. İnce parçalar, yerini kazaklara, uzun hırkalara, pantolonlar ile aynı renk ve desende işlenmiş ayak bileklerine kadar inen yarım kol şık yeleklere, kalın ve daha koyu kumaşlara bıraktı.

Tesettür giyimde göze çarpan ilk parçalar arasında, uzun yelekleri, siyah kadife, kumaş veya ipek pantolonlara, renkli tuniklere rastlamak mümkün. Yine renk ayırt etmeksizin, kırmızı, koyu pembe, hardal rengi pantolonların genç tesettür giyim modasına yön verdiğini söylemek mümkün.

2018 - 2019 Pantolon Modası

2018 - 2019 Kış aylarında çıkan yeni kataloglara da bakınca desenlerin daha çok işlemeli, eski zamanları, vintage modasını andıran tarzda yoğunlukta olduğu görülüyor. İşlemeli pantolonlar, üzerinde taş, inci, desen, yazıların olduğu bol paça kot pantolonlar, haki renklerinin yoğun olduğu diz boyu pantolonların yoğunluğu da göze çarpan detaylar arasında yer almakta.

Pantolonlarla kombin edilen parçalar ise daha çok tunikler, renkli aksesuarlar, kış aylarına uygun çizmeler olarak detaylandırılabilir.

Görünen o ki, 2019 yılına damgasını vuracak olan tesettür giyim modasının öncüleri olan bu parçalar, gençlere büyük bir seçenek skalası sunacak. Modaselvim.com’da tesettür giyim kataloglarına göz atıldığında da görünen birbirinden güzel parçaları kombin etmek çok daha kolay ve eğlenceli görünüyor!