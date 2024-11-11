Teşkilat 120. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranında araştırmalar başladı. Son olarak 119. bölümde yaşananların ardından yeni bölümden kareler görmek isteyen seyirci fragman için bekleyişe geçti. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat 119. Bölüm Özeti

Neslihan ve Altay’a, Kate’in yakalandığı haberi gelir. Neslihan her ne kadar durumdan memnun olsa da Altay gelebilecek hamlelere karşı tetiktedir.Kate sonunda kapana kısılsa da müttefikleri onu yalnız bırakmaz. Bu durum Altay’ın endişesini haklı çıkarır.

Tufan, Hamdi’ye beklenmedik bir teklif sunar. Hamdi bu durumu Korkut’tan saklarken Tufan’a vereceği cevap merak konusudur.

Neslihan, Altay’ın yardımıyla mühendislere ulaşmıştır. Kate’in buna karşılık atacağı adımsa Altay için sarsıcı sonuçlar doğuracaktır.

TRT1 Teşkilat dizisi 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 Teşkilat dizisi 120. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT 119. BÖLÜM TIKLA İZLE





TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu karosuna dokuz yeni isim dahil oldu. Bilindiği üzere Aybüke Pusat’ın partneri Murat Yıldırım diziden ayrılmıştı. Aybüke Pusat’ın yeni partneri ise ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu. Tolga Sarıtaş, Altay rolüne hayat verecek.

Diziye katılan diğer oyuncular Adnan Biricik, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Güneş, Murat Han, Murat Aygen, Tuvana Türkay, Ushan Çakır ve Özlem Maden oldu.







