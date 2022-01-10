TikTok fenomeni "Enesalf" öldü mü? Enes Çakmak kimdir, kaç yaşındaydı?

Tiktok'ta 2.5 milyon takipçisi buluanan Enes Çakmak ile ilgili son dakika bilgisi gündemde yerini aldı. Enesalf ismi ile Tiktok'ta meşhur olan fenomen Enes Çakmak'ın öldüğü bilgisi yayıldı. Peki, Enes Çakmak öldü mü? Enes Çakmak kimdir?

ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada TikTok'ta adını duyurmuş olan ismin vefat ettiğini iddia edildi. Fenomen isim TikTok'ta milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyordu.

Yaklaşık iki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni isim Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Henüz vefat haberi ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak Enes Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Enes Çakmak'ın vefat ettiğini açıkladı.

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İşte Çakmak'ın arkadaşı Can Yıldırım'ın o paylaşımı:

ENES ÇAKMAK KİMDİR?

TikTok'ta ismini duyurmuş olan Enes Çakmak aslen Erzurumludur. Sosyal medya fenomeni Enes Çakmak 2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Enes Çakmak'ın "Enesalf" isimli TikTok hesabında toplamda 2.5 milyon takipçisi bulunmaktadır. Çakmak'ın Instagram'da da 154 bin takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyada videoları on binlerce beğeni alan fenomen ismin hayatına dair internet üzerinde pek fazla bir bilgi yer almamaktadır.

TikTok'ta "Enes Alf" kullanıcı ismiyle içerikler üreten ünlü fenomenin YouTube hesabının adı da "Team Alf" olarak bilinmektedir.