Özgün Tokat TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları, isim listesi
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Tokat TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları, isim listesi

Tokat TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile bugün yapılıyor. TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekiminin (7 Kasım) başlamasının ardından Tokat kura çekim tarihleri de araştırılmaya başlandı. Tokat TOKİ konutları Merkez, Pazar, Erbaa, Turhal, Artova, Yeşilyurt ilçelerinde yapılacak. Peki TOKİ Tokat kura çekim sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tokat kura çekilişi isim listesi belli oldu mu? Tokat TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Tokat TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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Tokat TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tokat TOKİ Canlı Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren!
Tokat TOKİ sonuçları

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Tokat için başvuru yapan adaylar, TOKİ Tokat kura çekim sonuçlarını bugün öğrenecek. Peki TOKİ Tokat kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi bugün 19 Aralık Pazartesi günü yapılıyor. Tokat TOKİ kura sonuçları yapılacak canlı kura çekilişinin ardından açıklanacak.

TOKAT TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Tokat TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKAT'TA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Tokat'ta toplamda 1500 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

TOKAT'TA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Tokat'ta 6 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Tokat TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

TOKAT TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ
TOKİ

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

Sakarya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Sakarya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

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