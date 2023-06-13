TOKİ sosyal konut projesi arsa kura çekilişleri yapıldıktan sonra arsa tahsis bedelinin 10'da 1'i peşin olarak, geriye kalanları ise 9 yıllık isteyen kişiler için aylık isteyen kişiler için de senelik olarak ödenecek. Taksitler eşit olarak dağılacak. Peşinat bedeli ödendikten daha sonra taksit ödeme tarihleri sözleşmenin imzalandığı tarihten tam 1 sene sonra başlayacak. 9 senelik eşit olarak dağılacak olan taksit tutarları 108 ay içinde tamamlanacak. Ancak sözleşme yapılırken yıllık ödeme ya da aylık ödeme tercihlerinden yalnızca biri seçilecek. Arsa sahibi olmaya hak kazanan vatandaşın noter onaylı taahhütname sunması gerekecek. Banka sözleşmesi aşaması tamamlandıktan sonra dekont ve taahhütname ile birlikte tapu devri gerçekleştirilecek. Arsa ile ilgili tahsis edilme tarihinden sonraki ilk yılda konut inşaatının başlanması ve sonraki ikinci yılda nüve kısmının bitmiş olması zorunlu tutulacak. İmar planları kapsamında toplu olarak yapılaşmaya uygun görülen taşınmaz arsalar hak sahipleri için bankaya başvuru yaptıklarında diğer hak sahipleri de başvuru yapmış kabul edilecek. Kura sonuçlandıktan sonra hak sahipleri başvuru yapıldıktan sonra tapu senedi tarihine bakılarak en geç 1 sene içinde evlerini yapmak zorunda olacak. Bahsi geçen konut yapımına başlandıktan sonra sunulan plan doğrultusunda en fazla 2 sene içinde zemin kat taban döşemesinin bitmesi şart olacak. Arsa başvurusu yapan vatandaşların bu şartları kabul ettiği sayılacak. Belirtilen şartlara uymayan vatandaşların arsaları hüküm gereği olmadan ihtiyaç duyulan bedelin yüzde 10'u kesildikten sonra kalan miktar geri talep edilecek.