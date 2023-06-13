TOKİ arsa teslimatı
TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuruların ardından takip ediliyor. TOKİ arsa başvurusu yapanlar şimdiden arsa çekiliş tarihlerini merak ediyor. Uygun fiyatlı konut ve arsa satışı yapan TOKİ'nin son projelerinin teslim tarihi belli oldu. TOKİ'ye başvuran milyonlarca vatandaşın beklediği teslim tarihini açıklandı.
TOKİ ARSALARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek.
TOKİ ARSALARI NASIL ALINACAK?
TOKİ sosyal konut projesi arsa kura çekilişleri yapıldıktan sonra arsa tahsis bedelinin 10'da 1'i peşin olarak, geriye kalanları ise 9 yıllık isteyen kişiler için aylık isteyen kişiler için de senelik olarak ödenecek. Taksitler eşit olarak dağılacak. Peşinat bedeli ödendikten daha sonra taksit ödeme tarihleri sözleşmenin imzalandığı tarihten tam 1 sene sonra başlayacak. 9 senelik eşit olarak dağılacak olan taksit tutarları 108 ay içinde tamamlanacak. Ancak sözleşme yapılırken yıllık ödeme ya da aylık ödeme tercihlerinden yalnızca biri seçilecek. Arsa sahibi olmaya hak kazanan vatandaşın noter onaylı taahhütname sunması gerekecek. Banka sözleşmesi aşaması tamamlandıktan sonra dekont ve taahhütname ile birlikte tapu devri gerçekleştirilecek. Arsa ile ilgili tahsis edilme tarihinden sonraki ilk yılda konut inşaatının başlanması ve sonraki ikinci yılda nüve kısmının bitmiş olması zorunlu tutulacak. İmar planları kapsamında toplu olarak yapılaşmaya uygun görülen taşınmaz arsalar hak sahipleri için bankaya başvuru yaptıklarında diğer hak sahipleri de başvuru yapmış kabul edilecek. Kura sonuçlandıktan sonra hak sahipleri başvuru yapıldıktan sonra tapu senedi tarihine bakılarak en geç 1 sene içinde evlerini yapmak zorunda olacak. Bahsi geçen konut yapımına başlandıktan sonra sunulan plan doğrultusunda en fazla 2 sene içinde zemin kat taban döşemesinin bitmesi şart olacak. Arsa başvurusu yapan vatandaşların bu şartları kabul ettiği sayılacak. Belirtilen şartlara uymayan vatandaşların arsaları hüküm gereği olmadan ihtiyaç duyulan bedelin yüzde 10'u kesildikten sonra kalan miktar geri talep edilecek.
TOKİ ARSA TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
Ödemelerde 9 yılda 9 eşit taksit seçeneği sunulacak ve faiz uygulanmayacak. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.