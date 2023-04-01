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TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklanıyor

TOKİ İstanbul canlı kura çekimi bugün Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca insanın gözü kulağı TOKİ'nin açıklayacağı kura çekimlerinde. TOKİ bugün İstanbul'un önemli 3 ilçesi için kura çekimine başladı. TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi detaylarıyla TOKİ kura sonuçları isim listesi ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

12:37 . 1/04/2023 السبت
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ İstanbul kuraları bugün açıklanıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor. 8 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ

TOKİ, 'İlk evim, ilk işyerim' kampanyasına başvuranlar için kura çekimine başladı. Kura çekimi bugün İstanbul'un Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri için çekilecek.

Arnavutköy, Esenler, Başakşehir: TOKİ'de kura çekimi başladı. TOKİ'nin duyurusunda göre bu üç ilçe için kura çekimleri saat 10.00 itibariyle başladı. Kuralar, Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşiyor.

TOKİ ARNAVUTKÖY BAŞAKŞEHİR ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Dün Avrupa Yakası'na geçen TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 konutun hak sahibini belirlemek için bugün saat 10.00'da Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak TOKİ TV'de ve TOKİ resmi Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kura sonuçları toki.tv ve TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak.



#TOKİ
#TOKİ İstanbul
#arnavutköy
#başakşehir
#esenler
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