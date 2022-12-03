Özgün Tost Makinesinde Waffle Tarifi- Waffle Hamuru Yapılışı (1 KİŞİLİK)
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Tost Makinesinde Waffle Tarifi- Waffle Hamuru Yapılışı (1 KİŞİLİK)

Waffle tarifi evde de yapılabilen lezzetli bir tatlı tarifidir. Mevsimine göre meyvelerle süslenip lezzetlendirilebilen waffle tarifinin en önemli özelliği hamurunun yapılışıdır. Waffle hamuru bilindiği gibi kare çizgilerle desen verilerek hazırlanır. Waffle makinesi olmadan tost makinesi ile de evde desenli bir waffle hamuru hazırlayabilirsiniz. Tek kişilik waffle nasıl yapılır? İşte 1 kişilik evde tost makinesi ile çikolatalı meyveli waffle tarifi, tam ölüsü ile içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tost makinesi ile waffle yapılışı: (TEK KİŞİLİK ÖLÇÜ) Evde waffle hamuru, waffle tarifi, püf noktaları
Tost makinesinde waffle tarifi

Waffle tarifi 7'den 70'e herkesin severek yediği bir tariftir. Üzerine konulan meyve veya süsleme malzemeleri ile waffle tamamen zevke, damak lezzetine göre yapılabilen pratik bir tariftir. Evde tost makinesi ile çıtır bir waffle hamuru yapmak hiç de zor değil. İşte size 1 kişilik nefis waffle tarifi...

TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ (TEK KİŞİLİK ÖLÇÜ)

Tarifte bir kişilik waffle hamuru hazırlanmaktadır. Dilerseniz tarifteki miktarı kişi sayısına göre artırabilirsiniz.

Malzemeler:

1 Tane yumurta

2 Tatlı kaşığı şeker

1 Çay bardağının altında 1 parmak kadar süt

2 Tatlı kaşığı sıvıyağ

1 Su bardağının yarısından 1 parmak eksik un

1 paket vanilya

1 Çay bardağının ucunda kabartma tozu

TOST MAKİNESİNDE WAFFLE YAPILIŞI

Waffle hamuru için öncelikle yumurta ve şekeri mikser ile çırpın. Ardından süt ve sıvıyağı ekleyin ve karıştırın. Karışıma un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Tost makinenizi açın ve ısıtın. İyice ısınan tost makinesine karışımın hepsini dökün ve üst kapağını kapatın. Bir dakika sonra kapağını açın. Tost makinesinin dikey çizgileri ile desenlenen waffle hamurunu çevirin ve kare desen olacak şekilde tekrar tost makinesi kapağını üzerine kapatın. Kızaran waffle hamurunu servis tabağına alın. İlk sıcağı giden hamuruna sürülebilir çikolatayı sürün. Üzerine mevsimine göre muz, çilek, kivi, elma, portakal gibi dilediğiniz meyve ekleyin. Tek kişilik waffleınız yemeğe hazır. Afiyet olsun.

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