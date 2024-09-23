Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’in, cansız bedenine ulaşıldı. Peki Trabzon’da hava nasıl olacak? İşte Trabzon hava durumu Meteoroloji 5 günlük tahmini veriler.
Trabzon'un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanakta, altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, işitme engelli 1 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarı ortaya çıktı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dekar tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi. Sağanağın etkili olduğu Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’in (65), cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı. Peki Trabzon’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Trabzon hava durumu anlık verileri.
Trabzon hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 27°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 26 Eylül 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 27 Eylül 2024 Cuma Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 25°.