SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
5 Alim Öztürk
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
24 Mickael Tirpan
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
KONYASPOR
61 Paul Bernardoni
4 Adil Demirbağ
12 Guilherme
15 Francisco Calvo
22 Ahmet Oğuz
6 Soner Dikmen
8 Alexandru Cicaldau
35 Oğulcan Ülgün
7 Robert Muric
17 Sokol Cikalleshi
70 Marlos Moreno
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Bugüne kadar Konyaspor'u konuk ettiği son 14 resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor (7G 6B; hükmen sonuçlar hariç), tek mağlubiyetini Nisan 2004'te Süper Lig'de yaşadı (2-3). Tarafların Samsun'daki son beş karşılaşmasının dördü eşitlikle sonuçlanırken, bu beraberliklerin üçü karşılıklı gollere sahne oldu.
> Samsunspor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (4G 3B), lig tarihinde sadece dört rakibi karşısında daha uzun seriler yakaladı (12 vs Kasımpaşa, 11 vs Antalyaspor, 8 vs Kayserispor & Çaykur Rizespor).
> Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Samsunspor (1M), daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (4G 3B 7M).
> Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kazanamayan Konyaspor (2B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Temmuz 2020 arasındaki altı karşılaşmalık dönemde yaşadı.
> Süper Lig'deki son iki maçını 3+ gol atarak kazanan Samsunspor, üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Nisan 2006'da; üst üste üç karşılaşmada 3+ gol attığı tek süreci ise Nisan 1994'te yaşadı.