Trendyol Süper Lig 16. haftasında Samsunspor ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kazanamayan Konyaspor rakibine karşı oynadığı son 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Bu maçlardan 4’ü beraberlikle sonuçlanırken 1 maç ise Samsunspor ’un üstünlüğüyle tamamlandı. Her iki takımında ligde 14 puanı bulunuyor. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 16. haftası Samsunspor - Konyaspor maçı 21 Aralık Perşembe saat 17.00 ’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

5 Alim Öztürk

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

24 Mickael Tirpan

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

KONYASPOR

61 Paul Bernardoni

4 Adil Demirbağ

12 Guilherme

15 Francisco Calvo

22 Ahmet Oğuz

6 Soner Dikmen

8 Alexandru Cicaldau

35 Oğulcan Ülgün

7 Robert Muric

17 Sokol Cikalleshi

70 Marlos Moreno

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Bugüne kadar Konyaspor'u konuk ettiği son 14 resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor (7G 6B; hükmen sonuçlar hariç), tek mağlubiyetini Nisan 2004'te Süper Lig'de yaşadı (2-3). Tarafların Samsun'daki son beş karşılaşmasının dördü eşitlikle sonuçlanırken, bu beraberliklerin üçü karşılıklı gollere sahne oldu.

> Samsunspor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (4G 3B), lig tarihinde sadece dört rakibi karşısında daha uzun seriler yakaladı (12 vs Kasımpaşa, 11 vs Antalyaspor, 8 vs Kayserispor & Çaykur Rizespor).

> Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Samsunspor (1M), daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (4G 3B 7M).

> Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kazanamayan Konyaspor (2B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Temmuz 2020 arasındaki altı karşılaşmalık dönemde yaşadı.

> Süper Lig'deki son iki maçını 3+ gol atarak kazanan Samsunspor, üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Nisan 2006'da; üst üste üç karşılaşmada 3+ gol attığı tek süreci ise Nisan 1994'te yaşadı.





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