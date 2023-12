’un üstünlüğüyle tamamlandı. Her iki takımında ligde 14 puanı bulunuyor. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

> Samsunspor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (4G 3B), lig tarihinde sadece dört rakibi karşısında daha uzun seriler yakaladı (12 vs Kasımpaşa, 11 vs Antalyaspor, 8 vs Kayserispor & Çaykur Rizespor).