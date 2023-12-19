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Süper Lig’de küme hattında kritik maç: 14 puanlı iki takım ligin 16. haftasında karşı karşıya geliyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında evinde Konyaspor’u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Ligde Trabzonspor ve Samsunspor 16. haftasında karşılaşacaktı fakat Halil Umut Meler’e yapılan sonrası liglere bir hafta ara verildi ve maçlar ocak ayına ertelendi. Süper Lig’de 14 panla 16 ve 17. sırada yer alan iki takım 3 puan için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Samsunspor maçtan galip gelmesi halinde küme hattından kurtulacak. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:01 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:02 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında evinde Konyaspor’u konuk edecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında evinde Konyaspor’u konuk edecek.
16. haftasında Samsunspor ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kazanamayan
rakibine karşı oynadığı son 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Bu maçlardan 4’ü beraberlikle sonuçlanırken 1 maç ise
’un üstünlüğüyle tamamlandı. Her iki takımında ligde 14 puanı bulunuyor. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 16. haftası Samsunspor - Konyaspor
maçı 21 Aralık Perşembe saat 17.00
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

5 Alim Öztürk

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

24 Mickael Tirpan

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

KONYASPOR

61 Paul Bernardoni

4 Adil Demirbağ

12 Guilherme

15 Francisco Calvo

22 Ahmet Oğuz

6 Soner Dikmen

8 Alexandru Cicaldau

35 Oğulcan Ülgün

7 Robert Muric

17 Sokol Cikalleshi

70 Marlos Moreno

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Bugüne kadar Konyaspor'u konuk ettiği son 14 resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor (7G 6B; hükmen sonuçlar hariç), tek mağlubiyetini Nisan 2004'te Süper Lig'de yaşadı (2-3). Tarafların Samsun'daki son beş karşılaşmasının dördü eşitlikle sonuçlanırken, bu beraberliklerin üçü karşılıklı gollere sahne oldu.

> Samsunspor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (4G 3B), lig tarihinde sadece dört rakibi karşısında daha uzun seriler yakaladı (12 vs Kasımpaşa, 11 vs Antalyaspor, 8 vs Kayserispor & Çaykur Rizespor).

> Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Samsunspor (1M), daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (4G 3B 7M).

> Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kazanamayan Konyaspor (2B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Temmuz 2020 arasındaki altı karşılaşmalık dönemde yaşadı.

> Süper Lig'deki son iki maçını 3+ gol atarak kazanan Samsunspor, üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Nisan 2006'da; üst üste üç karşılaşmada 3+ gol attığı tek süreci ise Nisan 1994'te yaşadı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Samsunspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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