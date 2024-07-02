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TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?

UEFA tarafından uygulanan "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" gereğince, tüm resmi yayıncılar EURO 2024 maçları sırasında ülke sınırlarını aşan frekanslarını şifrelemek zorundadır. Bu durum, TRT 1'in de uydu üzerinden şifreli yayın yapmasına neden olmaktadır. TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır? İşte TRT şifre sorunu çözümü.

10:14 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?
TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?

TRT 1 normalde şifresiz bir kanaldır. Ancak UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılıyor? TRT 1 kaçıncı kanalda, hangi platformda? İşte EURO 2024 TRT canlı maç izle ekranı.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "
Türksat 42° E"
ve
Türksat Ankara Paket
“ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.
İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden "
TP Ekle
” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden "
TP Ekle
” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

TRT CANLI YAYIN EKRANI

TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ üzerinden izleyebilirsiniz.

TRT YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Nostalji Kuşağı

09:35 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:20 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika" (Canlı)

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Portekiz-Slovenya"

00:15 3'te 3


#TRT 1
#TRT 1 maç frekansı
#TRT 1 güncel frekans bilgileri
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