TRT 1 normalde şifresiz bir kanaldır. Ancak UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılıyor? TRT 1 kaçıncı kanalda, hangi platformda? İşte EURO 2024 TRT canlı maç izle ekranı.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: ¾
Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT CANLI YAYIN EKRANI
TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ üzerinden izleyebilirsiniz.
TRT YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Nostalji Kuşağı
09:35 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika" (Canlı)
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Portekiz-Slovenya"
00:15 3'te 3