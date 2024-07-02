TRT 1 normalde şifresiz bir kanaldır. Ancak UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılıyor? TRT 1 kaçıncı kanalda, hangi platformda? İşte EURO 2024 TRT canlı maç izle ekranı.