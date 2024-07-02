A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Mert Müldür, Avusturya maçı öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Montella, milli yıldız Arda Güler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Peki, Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı? İşte detaylar....
Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı?
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Mert Müldür, Avusturya maçı öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'in çok önemli bir yetenek olduğunu ancak geliştirmesi gereken özellikleri olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterince iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Milli Takım'da önemli eksikler
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.
Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
10 futbolcu ceza sınırında
A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Avusturya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçın hakemi belli oldu
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.
Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.
Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.