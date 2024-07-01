Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024’te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım’ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avusturya-Türkiye maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler var?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.
Montella'nın Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.
Samet Akaydin'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.
Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın cezalı
Milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Kaptan Hakan, gruptaki ilk maç olan Gürcistan karşılaşmasının son anlarında sarı kart görmüştü. Çekya maçının 66’ncı dakikasında da şiddetli itirazları sonrasında sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı kartını gördüğü için bir maç ceza aldı. Hakan yanı sıra Samet Akaydın da Avusturya mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Portekiz mücadelesinde turnuvadaki ilk kartını gören Samet, dünkü maçın son anlarında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu mücadelede Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin sarı kat cezalısı oldukları için forma giyemeyecek.
Türkiye'nin son 16 turunda rakipleri kimler?
Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.
Avusturya- Türkiye Maçları
İki ülke Mart ayında hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Avusturya’da oynanan karşılaşmadan Türkiye, 6-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Avusturya- Türkiye maçı kaç kaç biter? Maç hakkında tahminler
İngiltere'den The Guardian, EURO 2024'Ün son 16 turu maçları için tahminlerde bulundu. The Guardian muhabiri Jonathan Wilson, Avusturya-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.
Avusturya ve Türkiye grup aşamasının öne çıkan iki ülkesiydi. Her ikisi de iki maç kazandı ve hızlı, ilgi çekici bir futbol oynadı. Ancak bunu farklı şekillerde oynadılar: Türkiye her üç maçta da dikkat çekici bir şekilde gergindi, bu da üç maçın da bu kadar uçtan uca olmasının nedenlerinden biri; çok az kontrol hissi vardı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler kesinlikle harika şeyler yapabilecek kapasitede olsalar da, Mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 yendikleri Avusturya'nın daha iyi bir organizasyona sahip olduğu şüphesi hakim.
"AVUSTURYA KESİN KAZANIR"
The Guardian'da yer alan haberde Avusturya-Türkiye maçının tahmini için "Avusturya'nın kesin galibiyeti" ifadeleri kullanıldı. Avusturya ile Türkiye son olarak 26 Mart'ta Ernst Happel Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Avusturya; Gregoritsch (3), Xaver Schlager, Christoph Baumgartner ve Maximilian Entrup'un golleriyle sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. A Milli Takım'ın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmişti.