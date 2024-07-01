Milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Kaptan Hakan, gruptaki ilk maç olan Gürcistan karşılaşmasının son anlarında sarı kart görmüştü. Çekya maçının 66’ncı dakikasında da şiddetli itirazları sonrasında sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı kartını gördüğü için bir maç ceza aldı. Hakan yanı sıra Samet Akaydın da Avusturya mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Portekiz mücadelesinde turnuvadaki ilk kartını gören Samet, dünkü maçın son anlarında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu mücadelede Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin sarı kat cezalısı oldukları için forma giyemeyecek.

Avusturya ve Türkiye grup aşamasının öne çıkan iki ülkesiydi. Her ikisi de iki maç kazandı ve hızlı, ilgi çekici bir futbol oynadı. Ancak bunu farklı şekillerde oynadılar: Türkiye her üç maçta da dikkat çekici bir şekilde gergindi, bu da üç maçın da bu kadar uçtan uca olmasının nedenlerinden biri; çok az kontrol hissi vardı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler kesinlikle harika şeyler yapabilecek kapasitede olsalar da, Mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 yendikleri Avusturya'nın daha iyi bir organizasyona sahip olduğu şüphesi hakim.