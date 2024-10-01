"TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?