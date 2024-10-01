"TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren eylül ayı enflasyonuyla birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
"TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.
AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri geçtiğimiz ay açıklandı.
Enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'e yükseldi.