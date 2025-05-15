Türk kahvesinin köpüğü neden bu kadar yoğun? İşte sebebi

Türk kahvesi, sadece lezzetiyle değil, zarif sunumu ve üzerinde oluşan kadifemsi köpüğüyle de gönüllerde taht kurmuş durumda. Peki sohbetlerin vazgeçilmezi olan Türk kahvesinin bu yoğun köpüğü nasıl oluşuyor? İşte pek bilinmeyen o bilimsel gerçek...
Espresso, filtre kahve ya da latte… Hiçbiri Türk kahvesi kadar yoğun bir köpük sunmaz. Bunun sebebi ise kahvenin öğütülme şekliyle doğrudan bağlantılı. Türk kahvesi, dünyanın en ince öğütülen kahvelerinden biridir. Bu mikron boyutundaki incelik, sadece kıvam değil, aynı zamanda köpük oluşumunda da kritik bir rol oynar.
TÜRK KAHVESİ NEDEN DİĞER KAHVELERDEN DAHA FAZLA KÖPÜRÜR?
Kahve çekirdekleri kavrulurken içlerinde karbondioksit gazı birikir. Bu gaz, kahve suyla buluştuğunda cezvede yavaşça dışarı çıkmaya başlar. Kaynama noktasına yaklaşan suyun etkisiyle karbondioksit gazı küçük kabarcıklar halinde yüzeye yükselir. İşte bu kabarcıklar, cezvede o tanıdık ve sevilen Türk kahvesi köpüğünü oluşturur.
SADECE GÖRSEL DEĞİL, AROMATİK BİR ETKİ DE YARATIYOR
Türk kahvesinin köpüğü sadece görsel bir güzellik sunmaz. Aynı zamanda kahvenin zengin aromasını içinde tutar. Köpük sayesinde kahve yudumlandığında hem yoğun bir tat alınır hem de sıcaklık daha uzun süre korunur.
KÖPÜĞÜ BOL TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?
Köpüklü bir Türk kahvesi yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken püf noktaları şunlar:
- Soğuk su kullanın.
- Kahveyi cezveye ekledikten sonra karıştırın ama ocağa aldıktan sonra karıştırmayın.
- Kısık ateşte pişirin ve taşmadan önce köpüğü fincana alın.