Türk kahvesinin köpüğü neden bu kadar yoğun? İşte sebebi

Espresso, filtre kahve ya da latte… Hiçbiri Türk kahvesi kadar yoğun bir köpük sunmaz. Bunun sebebi ise kahvenin öğütülme şekliyle doğrudan bağlantılı. Türk kahvesi, dünyanın en ince öğütülen kahvelerinden biridir. Bu mikron boyutundaki incelik, sadece kıvam değil, aynı zamanda köpük oluşumunda da kritik bir rol oynar.