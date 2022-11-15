Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom puk kodu öğrenme 2022 Telefonu her açıp kapattığımızda girmemiz gereken PIN kodunu 3 kez yanlış girdiğimiz zaman PUK kodu sormaktadır. PUK kodunu bulmak ise operatörlere göre farklılık göstermektedir. Sizlere bu haberimizde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörlerinden puk kodu nasıl öğrenilir ve pin kodu nasıl kaldırılır en kısa ve kolay bir şekilde açıklayacağız.

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