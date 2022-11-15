Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom puk kodu öğrenme 2022

SIM kartlarda bulunan PIN kodunu sürekli yanlış girmek SIM kartın kilitlenmesine sebep olmaktadır. Bu durumdan muzdarip kişiler PUK kodu nasıl bulunur araştırmalarında bulunuyor. İşte detaylar.
TURKCELL PUK KODU ÖĞRENME
Turkcell Mağazaları veya 532’yi arayarak da yasal sahibi olduğunuz hatlar için PUK kodu bulma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Turkcell sitesinden PUK kodu bulma
BURADAN T.C Kimlik numarası girerek PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz.
> Öncelikle Turkcell.com.tr sayfasındaki “Giriş Yap / Üye Ol” bölümüne tıklayın.
> GSM numaranızı ilgili alana yazın ve “Giriş” butonuna tıklayın.
> Ardından telefonunuza gelen onay mesajını da onaylayarak hesabınıza giriş yapın.
> Ana menüde en alttaki “İşlem Merkezi”ne tıklayın.
> Açılan sayfada sol tarafta bulunan “Ayarlarım” kategorisinden “PUK Numaram”a tıklayın.
VODAFONE PUK KODU ÖĞRENME
Vodafone Yanımda uygulamasını açıp “İnternet Hat Ayarlarım” sayfasına girerek PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz. Ancak Yanımda İnternet sayfası şifrenizi bilmiyorsanız, S yazıp 7000’e ücretsiz SMS göndererek şifre talebinde bulunabilirsiniz.
Vodafone sitesinden PUK kodu öğrenme
Vodafone’un PUK Kodu Öğrenme web sayfasına BURADAN giriş yapabilirsiniz.
T.C. Kimlik Numarasıyla mı yoksa SIM kart numarasıyla mı öğreneceğinizi seçtikten sonra, istenen alana telefon numaranızı yazın ve diğer bilgileri de doldurun.
Ardından “Sorgula” butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra PUK kodu ekranda gözükecektir.
TÜRK TELEKOM PUK KODU ÖĞRENME
> Öncelikle Türk Telekom Online İşlem Merkezine giriş yapın.
> Sol taraftaki Kişisel Bilgilerim bölümü altındaki “Puk bilgisi”ni seçin.
> Burada Türk Telekom hattınız için PUK kodu bilgisi yer alacaktır.
Ayrıca şirket yetkilisi 4445444 Türk Telekom Müşteri Hizmetlerini arayarak PUK bilgilerini alabilmektedir.
PİN KODU NASIL KALDIRILIR?
Android Telefonlardan Pin Kodu Kaldırma
Telefonunuzdan Ayarlar bölümüne gidin.
Güvenlik seçeneklerine dokunun.
Karşınıza gelen ekranda ”SIM kart kilidini ayarla” seçeneğine dokunun.
”SIM kartı kilitle” seçeneğine dokunun.
Pin kodunuzu girin ve Tamam’a tıklayın.
Artık cihazınız açılırken pin kodu sormayacak.
iPhone Pin Kodu Kaldırma
iPhone Ayarlar’a gidin.
Hücresel sekmesinden SIM PIN'e basın.
SIM PIN'inizi açın veya kapatın.
İstenirse SIM PIN'inizi girin. Daha önce SIM PIN kullanmadıysanız iletişim operatörünüzün saptanmış SIM PIN'ini girin.