Chery Omoda 5, Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından geliştirilen bir kompakt SUV modelidir. Omoda 5, Chery'nin küresel pazarlara yönelik modern tasarım ve teknoloji odaklı bir yaklaşım sergilediği yeni nesil araçlar arasında yer alıyor. Araç, özellikle genç tüketicilere hitap edecek şekilde tasarlanmış dinamik bir dış görünüşe ve çağdaş bir iç mekana sahip. İşte Chery Omoda 5 özellikleri ve güncel fiyat listesi