TurkNet'in internet hizmetleri Türkiye'de giderek daha popüler hale gelmeye devam ediyor. Uygun fiyatlar, taahhütsüz ve kotasız internet paketleri ve hızlı internet hızları ile cazip hale gelen TurkNet, 7/24 olarak online teknik destek sunmaktadır. TurkNet arıza kaydı oluşturma işlemine ve telefon numarasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TURKNET ARIZA KAYDI NEREDEN VE NASIL AÇILIR?
TurkNet arıza kaydı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
> TurkNet sitesine girin ve Online İşlemler bölümüne tıklayın.
> Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yapın.
> Giriş yaptıktan sonra burada yardım sekmesinde Destek kayıtlarına tıklayın.
> Destek kaydınız yazılı metin olarak veya beni arayın sekmesine tıklayarak oluşturabilirsiniz.
TURKNET MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI KAÇ?
Müşteri İlişkileri Merkezi: Astoria AVM - Büyükdere Caddesi No:127, Kat:-3, 34394 Gayrettepe, İstanbul (Çalışma Saatleri: 10:00 – 19:00)