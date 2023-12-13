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TurkNet online arıza kaydı nasıl oluşturulur?

Türkiye’de en yaygın kullanılan internet sağlayıcılarından Turknet, ev kullanıcıları, işletmeler ve kurumlara hizmet sağlamaktadır. Uygun fiyatı, taahhütsüz ve kotasız yüksek hızlı internet, imkanlarıyla kullanıcıların tercih sebebi olan Turknet, teknik destek hizmetlerini online olarak vermektedir. TurkNet abonesi birçok kullanıcı bu kapsamda arıza kaydının nasıl ve nereden açılacağını merak ediyor. Peki, TurkNet arıza kaydı nereden ve nasıl açılır? İşte adım adım sorunun cevabı.

17:18 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TurkNet arıza kaydı oluşturma
TurkNet arıza kaydı oluşturma

TurkNet'in internet hizmetleri Türkiye'de giderek daha popüler hale gelmeye devam ediyor. Uygun fiyatlar, taahhütsüz ve kotasız internet paketleri ve hızlı internet hızları ile cazip hale gelen TurkNet, 7/24 olarak online teknik destek sunmaktadır. TurkNet arıza kaydı oluşturma işlemine ve telefon numarasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURKNET ARIZA KAYDI NEREDEN VE NASIL AÇILIR?

TurkNet arıza kaydı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

> TurkNet sitesine girin ve Online İşlemler bölümüne tıklayın.

> Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yapın.

> Giriş yaptıktan sonra burada yardım sekmesinde Destek kayıtlarına tıklayın.

> Destek kaydınız yazılı metin olarak veya beni arayın sekmesine tıklayarak oluşturabilirsiniz.

NOT:
Beni Arayın hizmetleri hafta içi sadece 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TURKNET MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI KAÇ?

Genel Müdürlük:
Büyükdere Caddesi No:121, Ercan Plaza Kat:2, 34394 Gayrettepe, İstanbul

Müşteri İlişkileri Merkezi: Astoria AVM - Büyükdere Caddesi No:127, Kat:-3, 34394 Gayrettepe, İstanbul (Çalışma Saatleri: 10:00 – 19:00)

7/24 Çağrı Merkezi:
0 850 288 80 80 / 0 850 288 70 01
Faks:
0 212 216 55 60
NOT:
0850 288 80 80 numarasından “Teknik Destek” menüsüne girmek için 5’i tuşlayın. Buradan da 3’ü tuşlayıp destek talebinizi oluşturabilirsiniz.


#TurkNet
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#online işlemler
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Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
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