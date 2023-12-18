"UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın rakibi kim oldu, kura çekildi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada tamamlayan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak ediliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın rakibi kim oldu, kura çekildi mi?