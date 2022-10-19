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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti

2023 yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda tebrik ettiği Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay'ın hayatına dair bilgiler merak kazandı. Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Uğur İbrahim Altay biyografisi haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur İbrahim Altay kimdir? Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay biyografisi
Uğur İbrahim Altay

Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti. Uğur İbrahim Altay'ın kim olduğu, hayatına dair ayrıntılar merak kazandı.

2023 DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI OLAN UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

onya Bozkır Taşbaşı köyünde 5 Aralık 1974 yılında doğan Uğur İbrahim Altay, İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988) ve liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra;

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanlığı,

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı,

Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı,

İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı ve

Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

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