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Özgün Umre turları ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet umre takvimi
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Umre turları ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet umre takvimi

Umre ziyaretleri ile ilgili sorgulamalar bu yıl Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetleri için ziyaretçileri kabul etmesi kararının ardından arttı. Diyanet Türkiye'den bu yıl hac ve umre organizasyonlarının hangi tarihlerde başlayacağını duyurdu. 2022 umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Diyanet'in açıkladığı takvime göre umre turları gidiş tarihleri haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2022 umre gidiş tarihi
Umre ziyaret tarihleri 2022

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kurul, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Erbaş 2022 yılında hac ve umre ziyaretlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul, hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

Kurulun kararlarına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacak ve hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek. Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.

HAC ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.

UMRENİN FARZLARI NELERDİR?

Umrenin iki farzı vardır. Bunlar;

  1. İhramlanmak
  2. Tavaf Yapmak

İhramın Rükünleri

Kişinin yapacağı ibadet için kalben niyet etmesi gerekmektedir.

Telbiye ise niyet edilmesinin ardından Lebbeyk duasının okunmasıdır.

İhramın Vacipleri

Mikat sınırını geçmeden önce ihramın giyilmesi gerekir.

İhramlandıktan sonra ise yasak olan fiillerden uzak durulması gerekmektedir.

İhram Yasakları

  1. Erkeklerin dikişli elbiseler giyinmesi
  2. Erkeklerin yüzlerini ve başlarını örtmesi
  3. Erkeğin ayakkabı, eldiven, çorap; kadınların ise eldiven giyerek yüzünü örtmesi
  4. Kişinin eşiyle dahi cinsel münasebette bulunması bunu söz ve davranışlar ile dile getirmesi
  5. Haram fiillerin yapılması
  6. Başkaları ile tartışmak ya da kavga etmek
  7. Ağaç kesmek

Tavaf Şartları

Niyet etmek

Tavaf işlemini Kabe çevresinde dönerek yapmak

Tavafa başlamanın ardından şavtları yapmak

Tavafın Vacipleri

Abdestli olmak

Avret bölgelerinin örtülmüş olması

Tavaf esnasında Kabe'nin solda kalacak şekilde yürünmesi

Hacer-i Esved hizasında Tavafa başlamak

Tavaf işlemini 7 şaft olarak yapmak

Gücü yeten kişilerin yürüyerek tavaf işlemini yapması

Her tavaf işleminden sonra iki rekat namaz kılınması

UMRENİN VACİPLERİ NELERDİR?

  1. Sa'y yapmak
  2. Saçların tıraş edilmesi
  3. Sa'yın Umrenin tavaf edilmesinin ardından ihram içerisinde yapılması gerekmektedir. Öncelikle niyet ederek Safa'dan başlayarak şavtların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sa'y'ın Vacipleri

Gücü yeten kimselerin Sa'yi yürüyerek yapması gerekmektedir.

Sa'yın toplamda 7 şavt olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

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