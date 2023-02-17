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YÖK Başkanı Özvar: Güz dönemi sınavları ertelendi

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Üniversitelerde güz dönemi final ve bütünleme sınavları öncesi Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi yaşandı. Deprem nedeniyle üniversitelerde sınavlar yapılamamıştı. Peki, üniversitelerde sınavlar ertelendi mi? Güz sınavları ne zaman yapılacak?

14:57 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
YÖK Başkanı

YÖK Başkanı

YÖK Başkanı kameralar karşısına geçerek deprem felaketi sonrasında üniversite eğitimlerinde bahar dönemi için yeni kararları açıkladı. Deprem nedeniyle yapılamayan güz sınavlarının ise ertelendiğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDE GÜZ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerimiz düşünülerek, Ön lisans, lisans ve yüksek lisans, bahar dönemi için bazı kararlar alınmıştır.

Güz dönemi sınavlarına katılamayan öğrencilerle ilgili de karar aldık. 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders sınavlarıyla yeterlik veya test sınavı olup katılamayanlar için ilgili yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.





#yök
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#güz sınavları
#üniversite sınavları
#final sınavları
#bütünleme sınavları
34 dakika önce
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YÖK Başkanı Özvar: Güz dönemi sınavları ertelendi
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